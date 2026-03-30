災害時、水道や電気がなくても使えるコンテナ型のトイレが垂水市の道の駅に設置され、30日、報道関係者に公開されました。

（記者）「一見すると普通のコンテナのように見えますが、中にはトイレが備わっている。災害時には、このまま被災地へ運んで使用できる」

このコンテナ型トイレは、災害時の防災拠点に指定されている道の駅「たるみずはまびら」に、国土交通省がおよそ3000万円かけて整備しました。

トイレに流した汚水を微生物などで浄化し再利用するため、上下水道がいらず、くみ取りや給水の必要もありません。太陽光発電パネルと蓄電池で停電時も使えるほか、トラックで輸送することもできます。

コンテナには、洋式トイレが2室設置されていて、1日あたり250回程度、最大1年間の使用が可能だということです。

（垂水市 尾脇雅弥市長）「ハード、ソフト、災害訓練あわせてしっかり備え、いざというときに人命しっかり守ることが大事。その一助になれば」

このコンテナ型トイレは、あさって4月1日から一般利用でき、災害時には被災地支援にも役立てられます。

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