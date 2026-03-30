物産館に登場し 魚の顔をしたスーツ姿の男

鹿屋市をPRするあのキャラクターのグッズが完成しお披露目されました。

鹿屋市の物産館に集まった子どもたち。登場したのは・・

鹿屋市のキャラクター、かのやカンパチロウです。頭はカンパチ、体はスーツ姿の半魚人で2015年から鹿屋市PR特命係長として活動しています。

カンパチロウのぬいぐるみキーホルダー

販売が始まったのは誕生10周年を記念して制作された「ぬいぐるみキーホルダー」です。

この日は地元の鹿屋女子高校の生徒たちが通学かばんに身に着けPRしたほか、カンパチロウがキーホルダーを購入した子どもたちに、サイン入りの名刺を手渡しました。

「本当のカンパチロウと似ていて、そこがよかった」

「カンパチロウのダンスが好きでよく踊っています」

「とてもかわいい。（Q.どこにつけたい？）バッグ」

「本当のカンパチロウと似ていて、そこがよかった。（Q.実物とどっちがいい？）こっち」

「（Q.ぬいぐるみの実物見てどう感じていますか？）」担当者「うきうきだそうです」

ぬいぐるみキーホルダーは税込1500円で、鹿屋市観光物産総合センターなどで購入できます。

・