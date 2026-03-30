「はしか＝麻しん」感染者増える

感染者が増えている「はしか」。30日、新たに鹿児島市で1人の感染確認が発表されました。鹿児島県内で確認された感染者は25人となりました。

県内では今月6日、今年初めてはしかの感染者が確認されて以降、感染した人が増えています。

25人目の感染者 不特定多数の人と接触した可能性がある場所と時間帯

鹿児島市によりますと、25人目として感染が確認されたのは、市内の40代女性です。今月25日に発熱し、27日にはしかの陽性が確定しました。

感染者が不特定多数の人と接触した可能性がある場所と時間です。

鹿児島市新栄町の「和牛門食堂」が今月24日の午後1時半から2時までの間。

「マックスバリュ東郡元店」が今月24日の午後2時半から3時までの間。

「セカンドストリート下荒田店」が今月24日の午後3時から3時10分ごろの間。

今年県内で確認された感染者は25人、今月22日時点で、全国では152人に上っています。

感染力が強い「はしか」症状と注意点

はしかは感染力が強く、高熱や発疹、目の充血などの症状が出ます。

市は、発熱や発疹などはしかを疑う症状が現れた場合は、マスクを着用し、公共交通機関の利用を控えて医療機関を受診するよう呼びかけています。

はしか＝麻しんワクチンの定期接種 受けていない年代・受けている年代を確認

「はしか」の予防接種についてあらためて確認です。

国によりますとはしかワクチンの定期予防接種は、1978年から始まりました。接種した回数は世代によって違います。

▼1972年9月30日以前に生まれた人はワクチンを受けていない可能性が高く、▼1972年10月から1990年4月1日生まれであれば1回、▼それ以降は2回接種している人が一般的となっています。

感染症が専門の鹿児島大学・西順一郎名誉教授は、「ワクチンの接種歴を確認し、うけたことがない人やはしかにかかったことがない人はワクチンの接種を検討してほしい」と呼びかけています。

麻しん（はしか）に関するQ&A（厚生労働省まとめを抜粋）

Q1 麻しんにかかったかも？と思うのですが、どうすればよいのですか？

発熱、発しんなどの麻しんのような症状がある 場合は、麻しんの疑いがあることをかかりつけ医または医療機関に電話等で伝え、受診が必要かどうかや注意点を確認してから、指示に従ってください。

医療機関へ移動する際は、周囲への感染を防ぐためにもマスクを着用し、公共交通機関の利用を可能な限り避けてください。

Q2 妊娠しているのですが、麻しんの流行が心配です。どうしたらよいでしょうか？

妊娠中に麻しんにかかると流産や早産を起こす可能性があります。

妊娠前であれば未接種・未罹患の場合、ワクチン接種を受けることを積極的に検討すべきですが、すでに妊娠しているのであればワクチン接種を受けることが出来ません。麻しん流行時には外出を避け、人込みに近づかないようにするなどの注意が必要です。

妊娠中の人の同居者などで、これまで麻しんに感染したことがない人や、ワクチンの接種が確認できないなど、感染する可能性が高い方がいる場合は、ワクチン接種等の対応について、かかりつけの医師に相談してください。

Q3 過去に麻しんにかかったことがあるのですが、予防接種を受けるべきでしょうか？

今まで麻しんにかかったことが確実である（検査で麻しんの感染が確認された場合）場合は、免疫を持っていると考えられることから、予防接種を受ける必要はありません。

しかし、麻しんかどうか明らかでない場合はかかりつけの医師にご相談ください。

たとえかかったことがある人がワクチン接種をしても副反応は増強しません。

もし、麻しん又は風しんの片方にかかったことがあっても、他方にはかかっていない場合、定期接種対象者は麻しん風しん混合ワクチンを定期の予防接種として受けることができます。

Q4 ワクチン接種を受けた方が良いのはどのような人ですか？

定期接種の対象年齢の人（1歳児、小学校入学前1年間の幼児）は、積極的勧奨の対象ですが、定期接種の時期にない人で、「麻しんにかかったことがなく、ワクチンを1回も受けたことのない人」は、かかりつけの医師に相談してください。

詳しくは厚生労働省や自治体のホームページを確認してください。

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