【旬の菜の花1束で】春の人気献立。ほろ苦さと豚の旨みがクセになる「和風パスタ」

旬の菜の花1束をまるごと使い切るかんたん和風スパゲティ。合わせるのはお財布にやさしい豚こま肉。スパゲティと菜の花を時間差でゆでれば、手間なく一度に仕上がるのもうれしいポイントです。

しょうが焼き風の甘辛味で、素材2つでも箸がすすむおいしさに。赤色が映えるミニトマトの副菜と合わせて、満足感のある献立をご紹介します。

『菜の花と豚こまの和風スパゲティ』のレシピ

材料（2人分）

菜の花……1束（約200g）

豚こま切れ肉……100g

スパゲティ（1.6mm、ゆで時間7分のもの）……160g

しょうが……1かけ

〈A〉

砂糖……小さじ2

しょうゆ……大さじ2

みりん……大さじ2

酒……大さじ2

塩……20g

ごま油……大さじ1

こしょう……少々

作り方

（1）大きめの鍋に水2リットルを沸かしはじめる。菜の花は長さを半分に切る。しょうがは皮をむき、みじん切りにする。豚肉は大きければ一口大に切る。〈A〉は混ぜる。

（2）フライパンにごま油、しょうがを入れて弱火で熱し、香りが立ったら豚肉を加えて中火で炒める。肉の色が変わったらAを加え、全体を炒め合わせていったん火を止める。

（3）（1）の鍋の湯が沸いたら塩を加え、スパゲティを袋の表示時間どおりにゆではじめる。スパゲティがゆで上がる1分前に菜の花を加えてゆで、ともにざるに上げて汁けをきる。（2）のフライパンを再び中火で熱し、スパゲティと菜の花を加えて全体に味をからめ、こしょうをふる。

『ミニトマトのチーズごまあえ』のレシピ

材料（2人分）

ミニトマト……10個

にんにくのすりおろし……少々

塩……少々

粗びき黒こしょう……少々

粉チーズ……小さじ1

白すりごま……小さじ1

オリーブオイル……小さじ2

作り方

（1）ミニトマトはへたを取り、横半分に切る。

（2）ボールにトマトを入れ、塩、粗びき黒こしょうを加えてあえる。残りの材料をすべて加え、全体を混ぜる。

旬の菜の花をたっぷり味わえる献立。春の味わいを、ぜひ食卓で楽しんでみてください。

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）