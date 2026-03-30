【旬の菜の花1束で】春の人気献立。ほろ苦さと豚の旨みがクセになる「和風パスタ」
旬の菜の花1束をまるごと使い切るかんたん和風スパゲティ。合わせるのはお財布にやさしい豚こま肉。スパゲティと菜の花を時間差でゆでれば、手間なく一度に仕上がるのもうれしいポイントです。
しょうが焼き風の甘辛味で、素材2つでも箸がすすむおいしさに。赤色が映えるミニトマトの副菜と合わせて、満足感のある献立をご紹介します。
『菜の花と豚こまの和風スパゲティ』のレシピ
材料（2人分）
菜の花……1束（約200g）
豚こま切れ肉……100g
スパゲティ（1.6mm、ゆで時間7分のもの）……160g
しょうが……1かけ
〈A〉
砂糖……小さじ2
しょうゆ……大さじ2
みりん……大さじ2
酒……大さじ2
塩……20g
ごま油……大さじ1
こしょう……少々
作り方
（1）大きめの鍋に水2リットルを沸かしはじめる。菜の花は長さを半分に切る。しょうがは皮をむき、みじん切りにする。豚肉は大きければ一口大に切る。〈A〉は混ぜる。
（2）フライパンにごま油、しょうがを入れて弱火で熱し、香りが立ったら豚肉を加えて中火で炒める。肉の色が変わったらAを加え、全体を炒め合わせていったん火を止める。
（3）（1）の鍋の湯が沸いたら塩を加え、スパゲティを袋の表示時間どおりにゆではじめる。スパゲティがゆで上がる1分前に菜の花を加えてゆで、ともにざるに上げて汁けをきる。（2）のフライパンを再び中火で熱し、スパゲティと菜の花を加えて全体に味をからめ、こしょうをふる。
『ミニトマトのチーズごまあえ』のレシピ
材料（2人分）
ミニトマト……10個
にんにくのすりおろし……少々
塩……少々
粗びき黒こしょう……少々
粉チーズ……小さじ1
白すりごま……小さじ1
オリーブオイル……小さじ2
作り方
（1）ミニトマトはへたを取り、横半分に切る。
（2）ボールにトマトを入れ、塩、粗びき黒こしょうを加えてあえる。残りの材料をすべて加え、全体を混ぜる。
旬の菜の花をたっぷり味わえる献立。春の味わいを、ぜひ食卓で楽しんでみてください。
料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。 大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。 料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。