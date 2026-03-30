元テレ朝アナ、高校卒業のモデル長男＆次男と仲良し3ショット「イケメンばかり」「揃って骨格からレベチ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/30】元テレビ朝日アナウンサーの富川悠太が3月29日、自身のInstagramを更新。息子でモデルの富川立夢（りずむ）と次男との3ショットを公開した。
【写真】49歳元テレ朝アナ「お顔小さすぎ」イケメン息子2人に囲まれるショット
悠太は「りずむの高校卒業を記念して写真を撮りました りずむ 卒業おめでとう」とつづり、息子2人に挟まれたショットを公開。「愛する息子2人に囲まれて嬉しさを隠しきれない僕の顔」と記し、にっこりと笑顔を見せている。学ラン姿の次男は悠太の肩に肘をかけ、仲の良さがうかがえるショットになっている。
この投稿は「卒業おめでとうございます」「イケメンばかり」「仲良し親子で羨ましい」「憧れの家族」「すてきな写真」「揃って骨格からレベチ」「息子さんたちお顔小さすぎ」などと反響が集まっている。
悠太は1999年にテレビ朝日に入社。2022年3月をもって同社を退社した。立夢は2007年10月23日生まれ。2023年に行われた「第36回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」のファイナリストである。（modelpress編集部）
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【写真】49歳元テレ朝アナ「お顔小さすぎ」イケメン息子2人に囲まれるショット
◆富川悠太、長男・富川立夢の高校卒業祝い写真を公開
悠太は「りずむの高校卒業を記念して写真を撮りました りずむ 卒業おめでとう」とつづり、息子2人に挟まれたショットを公開。「愛する息子2人に囲まれて嬉しさを隠しきれない僕の顔」と記し、にっこりと笑顔を見せている。学ラン姿の次男は悠太の肩に肘をかけ、仲の良さがうかがえるショットになっている。
◆富川悠太さんの投稿に反響
この投稿は「卒業おめでとうございます」「イケメンばかり」「仲良し親子で羨ましい」「憧れの家族」「すてきな写真」「揃って骨格からレベチ」「息子さんたちお顔小さすぎ」などと反響が集まっている。
悠太は1999年にテレビ朝日に入社。2022年3月をもって同社を退社した。立夢は2007年10月23日生まれ。2023年に行われた「第36回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」のファイナリストである。（modelpress編集部）
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