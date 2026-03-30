30日午後4時すぎ、気象台は大雨と落雷、突風に関する情報を発表しました。



31日にかけて、前線を伴った低気圧が発達しながら対馬海峡を通過する見込みです。九州北部地方では、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



このため、佐賀県では30日夜遅くから31日明け方にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。雨雲が現在の予想以上に発達した場合、警報級の大雨となる恐れがあります。また、30日夜のはじめ頃から31日朝にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風の恐れがあります。





福岡県では30日夜のはじめ頃から31日朝にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。30日から31日にかけて予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。■佐賀県南部40ミリ北部40ミリ30日午後6時から31日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。■佐賀県南部100ミリ北部100ミリ佐賀県では31日未明から明け方にかけて、低い土地の浸水に注意・警戒してください。今後、発表される警報や注意報、最新の気象情報をご確認ください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。