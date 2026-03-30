日銀 長期のインフレ期待を示す総合指標は、2％に向けて緩やかに上昇している 日銀 長期のインフレ期待を示す総合指標は、2％に向けて緩やかに上昇している

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長期のインフレ期待を示す総合指標は、2％に向けて緩やかに上昇している

基調的なインフレ率は、幅広い情報を精査して総合的に判断する必要がある

最近の食料品価格の上昇が持続すれば、消費者物価に持続的な押し上げ圧力を及ぼす可能性がある

生産ギャップは改善傾向にある

労働市場は極めて逼迫した状態が続き、賃金は緩やかに上昇している

企業は引き続き賃金上昇分を価格に転嫁している

賃金と物価が緩やかに連動して上昇するメカニズムが定着しつつある

原油価格の上昇は、基調的なインフレ率に上昇・下落の両方向で影響を及ぼし得る

企業の価格設定行動の変化を踏まえると、物価は円安の影響を受けにくくなっている可能性がある

（日銀企画局が公表したリポート）

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