大相撲を引退した力士による相撲トーナメント大会「ヤメ力士超相撲」の発表会見が30日、都内で行われ、元関脇でタレントの豊ノ島（42）らが出席した。

6月6日にアリーナ立川立飛で開催される。優勝賞金は100万円で把瑠都、豊ノ島、臥牙丸、松鳳山、豊山、英乃海、旭大星、大翔鵬、東龍、大喜鵬の元幕内10人が出場予定だ。

大相撲の魅力をさらに普及、発展させていくことが目的。豊ノ島は「引退してから何度か国技館で相撲を見た。現役力士を見ていると輝いていて格好いいなと思った。もう一回、自分もあの時のように輝いてみたいなという思いで出場を決めた。体も動かしている。狙うは優勝一択です」と意気込んだ。

23日に現役引退を発表した元幕内・英乃海（36）も参戦する。「現役引退の報道があった直後にお話をいただいた。優勝目指して頑張ります。把瑠都さんのところまでいけるように頑張ります」と力を込めた。元大関・把瑠都のカイド・ホーベルソン氏（41）はVTR出演。優勝候補筆頭で「相撲を愛している。みんなでトーナメントを盛り上げていきましょう。優勝を目指して、がんバルトです」と話した。