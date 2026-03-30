「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（24）が29日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演。周囲に芸能界入りを伝えなかった理由を明かした。

小学4年から芸能活動をスタートさせた生見は「かっこつけてると思われたくなかった。学校の子に誰にも言ってなかった」と告白。

芸能活動がバレても「違う」とうそをついて隠していたといい、「友達とは、ずっと友達でいたいし。離れていくのも嫌だし、気を使われるのも嫌なので。本当にそのままでいたかったでの、誰にも言ってなかった」と話した。

今回、番組には学生時代の友人らが登場。生見が内緒で地元を離れたことに、友人らは「寂しかったです」と口に。生見は「ちゃんと言ってないもんね。大ごとにしたくなさすぎて、しれっとどっか行きました」「でも、このメンバーは何も変わらず接してくれたから、すごく居心地がよくて。いっぱい守ってもくれたし」と感謝した。

友人から「気付いたら結婚してるのが1番ショックだから、報告はお願い」と言われると、「そこまでひどくないから」と苦笑した。