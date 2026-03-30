フリーアナウンサーの中村江里子さんが、3月29日にインスタグラムを更新。イタリア・ミラノでの近況とともに、次に検討している車の候補を公開しました。



【写真を見る】【 中村江里子 】 「超小型EV」に試乗 「BMWのバブルカーと呼ばれていた超小型自動車のレトロな魅力を再現して作られた車」





投稿によると、中村さんは数か月後に（拠点のパリへ）戻る予定とのこと。ミラノに移る際、それまでパリで乗っていた車を手放した理由について「車が重量車両カテゴリーに入ってしまい、パリでの路駐の駐車料金や、もし1分でも時間が過ぎてしまった時の罰金がものすごい値段だったこともあり」と、パリの厳しい交通規制を考慮した決断だったことを明かしています。







次の候補として紹介したのは、1950年代にヨーロッパで人気を博したBMWのバブルカー「イセッタ」のレトロな魅力を再現した超小型EV「マイクロリーノ」。







最大の特徴は、車体の前面がドアになっており、前から乗り降りするユニークな設計です。中村さんはすでに試乗を済ませており、「最初はあまりに中もシンプルで恐々運転」しながらも、「買い出しや次女の送迎くらいなら良いでしょう？」と前向きな検討案を綴っています。









車は丸みを帯びた卵型のボディが特徴的で、前面が大きく開く独特の構造。街中を走る姿は周囲の視線を集めそうです。







この投稿に「イセッタ現代版ですね かわい〜」「BMWイセッタをオマージュというかモチーフにしたんですね」「1人乗りだと思い込んでたら、実は2人も乗れるなんて驚きです」「可愛い車ですね デザインもいい」「こんなカワイイ車なら、乗ってみたいな」などの声が寄せられています。



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