元宝塚歌劇団 星組の娘役スター 有沙瞳が、6月3日にCD『さよならは黄昏に』で日本クラウンよりデビューする。

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有沙瞳は、2025年開催の日本クラウンオーディションで『ニッポン放送賞』を受賞。また、デビュー作品『さよならは黄昏に』では、愛する人との別れを予感した女性が、相手の言葉をさえぎり夕刻の人波に姿を消すというストーリーを、ノリの良いメロディに乗せた歌謡曲作品として表現した。

なお、有沙は6月15日13時30分から『有沙瞳 デビュー記念ライブ』をSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催するほか、同日18時30分から同会場にて『有沙瞳 芸能生活15周年記念コンサート～終わりのない この道～』を開催する。また、9月から12月にはミュージカル『SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇』にてオルカ・グレッチャー役として出演する予定だ。

有沙は、舞台／ミュージカル俳優と演歌／歌謡歌手との二刀流で、活躍の場を広めていくという。

＜有沙瞳 コメント＞

この度、6月3日に日本クラウンより『さよならは黄昏に』でデビューさせて頂くことになりました、有沙瞳です。幼い頃に憧れていた、演歌・歌謡歌手としてデビューさせて頂けることを大変嬉しく思っております。私は今まで宝塚歌劇団に12年在団し、退団後はミュージカルをはじめ舞台を中心に活動してまいりました。『さよならは黄昏に』は失恋ソングになっておりますが、前向きな女性が主人公です。今まで私自身、必死に前を向いて歩んできた人生と重ねながら、頂いた詩を大切に、心を込めて歌わせて頂きたいと思います。幼い頃から歌に背中を押してもらい、人生が変わりました。歌には力があると思っています。有沙瞳をご存じの皆さまにも、まだご存じではない皆さまにも、人生の一部に寄り添える歌を歌えるよう心を込めて一生懸命、歌わせていただきますので、『さよならは黄昏に』と一緒に、歌手としての成長を見守って頂けたら嬉しいです。応援の程、よろしくお願いいたします。

（文＝リアルサウンド編集部）