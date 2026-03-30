３０日の東京株式市場はリスク回避ムードが強まるなか、日経平均は大きく下値を試す展開となり、一時２８００円あまりの急落で５万円トビ台まで水準を切り下げる場面があった。



大引けの日経平均株価は前営業日比１４８７円２２銭安の５万１８８５円８５銭と大幅安で３日続落。プライム市場の売買高概算は２９億２４１万株、売買代金概算は７兆９０８０億円。値上がり銘柄数は８５、対して値下がり銘柄数は１４３６、変わらずは８銘柄だった。



きょうの東京市場は再びリスクオフ一色に染まった。中東情勢が一段と緊迫化するなか、イランでの地上戦に向けた思惑がリスク回避ムードを助長、前週末の米株急落を受け、東京市場でも幅広い銘柄に売りが波及した。原油先物価格も１バレル＝１０３ドル台をつけるなど、再び上げ足を強めており、これに伴う世界経済への物価上昇圧力が警戒されている。他方、イランとの停戦合意への道筋も意識されるなか、売り方も動きにくく、米株価指数先物が小じっかりで推移するのを横目に、日経平均も後場の取引では下げ渋った。なお、値下がり銘柄数は１４００を上回り全体の９１％を占め、ほぼ全面安商状となっているが、一部のエネルギー関連株などが強さを発揮した。売買代金は８兆円台には届かなかったものの、前週末に続く７兆９０００億円台と高水準だった。



個別では、売買代金上位のアドバンテスト<6857.T>が大きく売られ、ソフトバンクグループ<9984.T>の下げも目立つ。ディスコ<6146.T>が安く、三菱重工業<7011.T>も軟調だった。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>などメガバンクが安い。日立製作所<6501.T>が売られ、三井金属<5706.T>も下値を探った。アイティメディア<2148.T>、東洋証券<8614.T>、明治電機工業<3388.T>が急落したほか、グンゼ<3002.T>、ＦＰＧ<7148.T>などの下げも大きかった。



半面、古河電気工業<5801.T>がしっかり、レーザーテック<6920.T>、信越化学工業<4063.T>も買いが優勢だった。イーレックス<9517.T>が値上がり率トップに買われ、ライフドリンク カンパニー<2585.T>、レノバ<9519.T>が急騰。Ｋ＆Ｏエナジーグループ<1663.T>、大紀アルミニウム工業所<5702.T>なども値を飛ばした。ジャパンディスプレイ<6740.T>が頑強な値動きを示し、東洋エンジニアリング<6330.T>も高い。



出所：MINKABU PRESS