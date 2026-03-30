　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61227.38　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
60597.54　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
60351.02　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59118.69　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58387.59　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
57793.61　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57010.00　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56424.15　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
55293.78　　均衡表雲上限(日足)
54989.68　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54949.71　　均衡表基準線(日足)
54949.71　　均衡表転換線(週足)
54901.31　　25日移動平均線
54460.72　　13週移動平均線
53485.28　　75日移動平均線
53329.43　　均衡表雲下限(日足)
52938.24　　均衡表基準線(週足)
52903.20　　均衡表転換線(日足)
52792.62　　ボリンジャー:-1σ(25日)
52729.99　　6日移動平均線
52497.28　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52185.75　　26週移動平均線

51885.85　　★日経平均株価30日終値

50683.93　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50533.84　　ボリンジャー:-2σ(13週)
49381.82　　ボリンジャー:-1σ(26週)
48575.24　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48570.41　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47636.20　　200日移動平均線
46577.89　　ボリンジャー:-2σ(26週)
43773.96　　ボリンジャー:-3σ(26週)
43171.95　　均衡表雲上限(週足)
39694.91　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　50.23(前日63.43)
ST.Slow(9日)　　55.64(前日51.29)

ST.Fast(13週)　 28.93(前日40.24)
ST.Slow(13週)　 39.92(前日53.52)

［2026年3月30日］

株探ニュース