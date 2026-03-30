

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61227.38 ボリンジャー:＋3σ(25日)

60597.54 ボリンジャー:＋3σ(26週)

60351.02 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59118.69 ボリンジャー:＋2σ(25日)

58387.59 ボリンジャー:＋2σ(13週)

57793.61 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57010.00 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56424.15 ボリンジャー:＋1σ(13週)

55293.78 均衡表雲上限(日足)

54989.68 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54949.71 均衡表基準線(日足)

54949.71 均衡表転換線(週足)

54901.31 25日移動平均線

54460.72 13週移動平均線

53485.28 75日移動平均線

53329.43 均衡表雲下限(日足)

52938.24 均衡表基準線(週足)

52903.20 均衡表転換線(日足)

52792.62 ボリンジャー:-1σ(25日)

52729.99 6日移動平均線

52497.28 ボリンジャー:-1σ(13週)

52185.75 26週移動平均線



51885.85 ★日経平均株価30日終値



50683.93 ボリンジャー:-2σ(25日)

50533.84 ボリンジャー:-2σ(13週)

49381.82 ボリンジャー:-1σ(26週)

48575.24 ボリンジャー:-3σ(25日)

48570.41 ボリンジャー:-3σ(13週)

47636.20 200日移動平均線

46577.89 ボリンジャー:-2σ(26週)

43773.96 ボリンジャー:-3σ(26週)

43171.95 均衡表雲上限(週足)

39694.91 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 50.23(前日63.43)

ST.Slow(9日) 55.64(前日51.29)



ST.Fast(13週) 28.93(前日40.24)

ST.Slow(13週) 39.92(前日53.52)



［2026年3月30日］



株探ニュース

