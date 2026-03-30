◇バドミントン ベトナムインターナショナルチャレンジ2026 混合ダブルス決勝(29日、ベトナム・ハノイ)

バドミントンの松山奈未選手が膝を負傷し決勝で途中リタイアしました。

パリ五輪で志田千陽選手と共に女子ダブルスで銅メダルを獲得し、ペアを解消後は緑川大輝選手と混合ダブルスで再出発していた松山選手。

29日にベトナムで行われた決勝で香港ペアと戦っていた松山・緑川ペアは第1ゲームに17-14とリードしていた場面で松山選手は膝を負傷。苦もんの表情で膝を押さえそのまま途中棄権となりました。

松山選手は30日に自身のInstagramを更新。「ベトナムICを棄権する形となってしまい、申し訳ない気持ちと悔しい気持ちでいっぱいです。日本に戻り次第、詳しい検査を受け、状況が分かり次第あらためてご報告させていただきます」と自身の思いを述べます。

「3週の戦いの中で多くの学びがありました。必ず復活して、この経験を力に変えられるよう前を向いて頑張っていきます。そして、たくさんの温かいメッセージを本当にありがとうございます。皆様の期待に応えられるようしっかり準備して戻ってきますので、待っていていただけたら嬉しいです」と日本語と英語で思いを綴りました。