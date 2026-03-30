3月29日、吉本興業が天竺川原（本名：川原克己）とのエージェント契約を3月いっぱいで終了すると報告した。

「吉本興業のホームページでは、今回のエージェント契約終了は双方の協議の結果であるとし、『弊社としましては、天竺川原の新しい環境での活躍を応援してまいる所存です』と記されています。川原さんも同日に更新された自身のYouTube『天竺川原チャンネル』で手書きの手紙を記す様子を映し出しながら報告を行いました」（スポーツ紙記者）

川原は2004年に瀬下豊とともにお笑いコンビ「天竺鼠」を結成しデビュー。同期にはかまいたちや和牛などがいる。

「天竺鼠は、2009年の関西のお笑いコンテストの老舗であるABCお笑い新人グランプリで最優秀新人賞を受賞。2014年には『ABCお笑いグランプリ』でも優勝を果たしています。全国区のお笑いコンテストでは2013年の『キングオグコント』（TBS系）で3位、『M-1グランプリ』（朝日放送制作・テレビ朝日系）では準決勝の常連組でした。ネタ作りはボケの川原さんが担当し、その風変わりなセンスは“鬼才”として芸人間での評価も高かったですね。

2026年1月には、コンビを解散して、天竺川原に改名していました」（同前）

今回、まさかのエージェント契約終了にX上では、

《芸風がトガり過ぎたとは思うが…瀬下含め天竺鼠のこの結末は残念無念》

《もっと王道のアホやってたら、ピンでもいけたかも知れんのになぁ》

と、川原の今後を憂慮する声も聞かれる。

「川原さんはサングラス姿になすびの被り物をかぶったキャラなどで知られ、アートの個展も開いています。ぶっ飛んだ強烈な個性を持っているのは確か。芸人内での評価も非常に高いですが、マニアックさもあるゆえ、吉本を離れてからのソロ活動がどれほど安定するのかが懸念されています」（芸能記者）

川原のYouTubeチャンネルの登録者数は3月30日時点で約17.8万人。

「吉本芸人では“チョコプラ”ことチョコレートプラネットのYouTubeチャンネルの登録者数は、約248万人を誇ります。チャンネルでは対談企画のほか、チョコプラお得意のコントや小ネタなども幅広く展開しています。川原さんのチャンネルは、ここ最近の更新内容はほかの芸人さんとのコラボ企画などが主なので、もっと“川原ワールド”が感じ取れるような内容になるといいかもしれません」（同前）

吉本興業の枠を離れ、川原の個性がどこまで生かされるかは未知数だが、今後の活躍に期待したいところだ。