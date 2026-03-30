お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希と酒井健太が30日、滋賀県草津市内でパナソニック「ビルトイン食洗機」新商品発表会に登場。同社草津工場の1日工場長を務めた。



【写真】“とがってた時期"を振り返るアルコ＆ピースの平子祐希

酒井は「（作業服を）着てちょっとフラフラしていたら、あいさつされました。相当なじんでいるんだろうなと思います」と違和感がない様子。平子は「芸人のお仕事をやっている年数よりも、アルバイトとはいえ、いろんな工場でずっとバイトをしていたので、作業服を着ている年数の方が人生において多いんですよね。久々に袖を通しまして、落ち着きます」となつかしさを感じていた。



2人とも毎日使っているという食洗機について、平子は「ここ数十年で食洗機ができて、人類史における革命じゃないですかね」と工場長らしくアピール。酒井も「大げさじゃないですよ。時間に余裕ができましたから。“人類史における革命"とちゃんと書いて下さいね」とかぶせた。



食洗機にちなみ、洗い流したい過去を問われた平子は「とがってた時期」と回答。「コンビを結成して20周年なんですけど、20年前のライブしか出ていなかった時期は、若手あるあるですけど、相当焦っていました」と振り返り、「ライブをやって滑りました。楽屋で2人で『客が悪い』『本を読まないヤツらがそろっていた』と言い訳を並べてしか、安心できなかった時期ですね。」と悪いことは周囲のせいにしていたことを反省。酒井も「ホントに良くない。良くないやり方」と続けた。



別々で活動していた2人は2006年4月にアルコ＆ピースを結成。下積みを経て。現在はテレビ、ラジオなどで活躍している。平子は「今はもう反省、反省」と丸くなったことを強調していた。



（よろず～ニュース・中江 寿）