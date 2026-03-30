プロ野球・楽天は30日、2026年シーズンを通して藤平尚真投手と京成電鉄株式会社が各種コラボ企画を実施することを発表しました。

今回のコラボ企画は、京成電鉄が運行する京成上野駅から成田空港への速達ルート「京成スカイライナー」のスピード感と、速球と気迫あふれるプレースタイルでファンを魅了し、勝利への期待をもたらす千葉県出身の藤平尚真選手のイメージが合致し実現したとのこと。京成電鉄株式会社は2020シーズンから楽天イーグルスのオフィシャルスポンサーとなっており、7シーズン目となる今季もマウンド広告などを掲出しています。

コラボ企画の1つとして、藤平投手と対戦している気分になれるフォトスポットが登場。1軍公式戦が行われる日に、楽天モバイル 最強パーク宮城の3塁側外周に設置されます。その他にも、藤平投手の登板日には中学生以下を対象にオリジナルベースボールカードのプレゼントが行われるなど、様々な取り組みが明かされました。

発表に際し、藤平投手は「スカイライナーのように力強く、そして迷いなくチームを勝利へ導けるよう、1球1球に想いを込めて投げていきます」と意気込みを寄せています。