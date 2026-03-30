190万台のGPSとカートが初連携！ ショットナビ×マーシャルAi「業務提携」

記事ポイント GPS距離計測器「ショットナビ」（累計190万台超）とカートナビ「マーシャルAi」が業務提携を締結第1弾としてピンポジションデータ連携を実施し、当日ピンまでの距離を正確に把握可能今後はショット位置・スコアデータ連携など、プレーヤーとゴルフ場双方の体験向上を推進 GPS距離計測器「ショットナビ」（累計190万台超）とカートナビ「マーシャルAi」が業務提携を締結第1弾としてピンポジションデータ連携を実施し、当日ピンまでの距離を正確に把握可能今後はショット位置・スコアデータ連携など、プレーヤーとゴルフ場双方の体験向上を推進

GPS距離計測器「ショットナビ」を展開するテクタイトと、ゴルフ場向けカートナビシステム「マーシャルAi」を展開するテクノクラフトが、業務提携契約の締結を発表しています。

プレーヤー個人のデバイスとゴルフ場運営インフラが初めてシームレスに連携し、ゴルフラウンド体験の価値が高まります。

ピンポジションデータ連携を第1弾として、ゴルフ場と個人端末をつなぐ新たなサービス展開が始まります。

ショットナビ×マーシャルAi「業務提携」

提携企業1：テクタイト株式会社（東京都港区）提携企業2：株式会社テクノクラフト（新潟県新潟市）提携目的：ゴルフラウンドのサービス強化および新たな市場価値の創出第1弾：ピンポジションデータ連携（当日のピンまでの距離を正確に取得可能）

提携の背景と概要

近年のゴルフ市場では、セルフプレーの拡大を背景に、距離計測器やカートナビシステムを活用したラウンドスタイルが広く定着しています。

ショットナビは2008年のサービス開始以来、国内GPS距離計測器のパイオニアとして多彩なモデルを展開し、2025年には累計販売台数190万台を突破しています。

マーシャルAiはゴルフ場運営を支えるカートナビインフラとして、業務効率化や顧客満足度向上に貢献するサービスです。

両社はそれぞれ国内トップクラスのシェアを有しながら、プレーヤー体験とゴルフ場運営を横断する統合的な価値創出の可能性を見出し、今回の業務提携に至っています。

主な提携内容と今後の展開

第1弾として、ゴルフ場のピンポジションデータとショットナビ製品が連携するサービスが提供されます。

プレーヤーは自身のショットナビ製品で当日のピンまでの距離を正確に把握できます。

今後はショット位置やスコアデータの連携など、ラウンドをより豊かにする機能が順次追加される予定です。

また、両社のノウハウを活かした次世代ゴルフ・ウェルネス関連ハードウェアの開発や、ゴルフ場（B向け）とコンシューマー（C向け）を横断する販売ルートの相互活用も進められます。

距離計測器とカートナビシステムがシームレスに連携することで、プレーファストの推進やゴルフ場運営の高度化が図られ、日本のゴルフ市場における新たなスタンダードの確立が目指されます。

距離計測器とカートナビの連携により、プレーヤーはピンまでの正確な距離をリアルタイムで把握できます。

ゴルフ場においては顧客の可視化によって業務効率化と顧客満足度の向上が図られ、日本のゴルフ市場に新たなスタンダードをもたらすサービスです。

ショット位置やスコアデータ連携など今後の展開によって、すべてのゴルファーの体験が一段と豊かになります。

ショットナビ×マーシャルAi業務提携の紹介でした。

よくある質問

Q. 業務提携の第1弾で提供されるサービスの内容を教えてください。

A. ゴルフ場のピンポジションデータとショットナビ製品が連携することで、プレーヤーが自身のデバイスで当日のピンまでの正確な距離を把握できるサービスが提供されます。

Q. 今後はどのような連携サービスの追加が計画されていますか？

A. ショット位置やスコアデータの連携など、ラウンドをより豊かにする機能が順次計画されており、次世代ゴルフ・ウェルネス関連ハードウェアの開発も両社で推進されています。

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