◇MLB ナショナルズ 6-3 カブス(日本時間30日、リグリー・フィールド)

カブス・今永昇太投手が今季初先発初登板。6回途中4失点で敗戦投手となりました。

オープン戦を2連勝で締めくくりメジャー3年目のシーズンへいい形で臨んだ今永投手。初回、先頭から2者連続三振を奪います。

しかし3番のブレーディ・ハウス選手にヒットを許すと、その後2アウト1、2塁からジョセフ・ウィーマー選手に低めのスプリットをすくい上げられ3ランを被弾。いきなり3失点と苦しい立ち上がりになります。

2回はヒット2本を浴びるも無失点。3回は2つの三振を奪い打者3人で片付けます。

4回は先頭のウィーマー選手に3ベースを打たれピンチとなりましたが、後続を抑えて無失点で切り抜けた今永投手。

味方が1点差まで追い上げた直後の5回、四球で出したランナーをワイルドピッチで2塁へ進めてしまいますが、ここも後続を打ち取って5回まで投げ終えました。

6回もマウンドに上がりましたが、先頭に四球を与えたところで降板に。その後2番手のフィル・メートン投手がそのランナーの生還を許し、今永投手に4失点目が付きました。

今永投手はこの試合、5回0/3で82球を投げ、6被安打(1被本塁打)、7奪三振、2与四球、4失点。試合はその後カブスが追いつくことはなく、今永投手に今季初黒星が付いています。