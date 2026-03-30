Ｊ１町田でチリ出身のＭＦバスケスバイロン（２５）が３０日、町田市内で、ＦＣ東京戦（４月１日、Ｇスタ）に向けた練習後に取材に応じた。２７日に法務省が「帰化」審査を４月１日から厳格化すると発表したことを巡り「困惑というか、僕ができることはそんなにないので。どうすればいいんだろうって」と思いを語った。

法務省によると、４月１日以降は融和性の観点から、「５年以上」だった居住期間を「原則１０年以上」とし、４月１日以前の申請者にも適用するとしていた。

発表を受けて、バイロンは２７日に自身のＸで「９歳から日本に住み始めて、２０２０年１月にサッカーのためにチリの母国に行き、２０２０年１０月に日本に戻ってきた。その時に日本国籍を取ることを決意。だが日本国籍取る条件で最低居住５年以上。それを分かった上２０２２年に申請したものの２０２３年１２月に帰化申請却下。そして２０２５年１０月１３日で居住５年が経過し今年の２月に２回目の帰化申請をして、現在８カ月〜１年以上の審査を待ってる状況。４月１日から厳格化し居住１０年以上が条件。４月１日までの申請者にも適用されるって書いてるのを見て頭が真っ白です」とつづっていた。同投稿は３０日までに１３００リポストを超え、大きな反響を呼んでいた。

この日、改めてバイロンは同件について自らの口で言及。「僕はいいとして…本当に今後、僕みたいなケースが出た時に…。例えばずっと日本で生まれて育って、日本代表になりたいと思う人もいると思う」と先行きを懸念する。「僕ももう１７年（日本に）いますから。小中高卒業してて。それを次の日にいきなり来た同じヨーロッパ・南米から来た外国人と一緒の扱いをされるかってところは。本当にそれがいいのかは、ちょっと心の中で思うことあります」と複雑な心境を明かした。

現状は２回目の帰化申請の結果を待つ状況だという。「願うしかないです」と話した。

ＸではＪリーグの外国籍選手枠５人の争いについてもつづっていたが「それを理由にしているわけではない。（試合に）出られないのは別に実力ですし、これから外国人枠でもいいんです。それは問題じゃなくて」と強調。今季初出場に向けて「ハングリー精神はあります」と闘志の火は萌え続けている。

次節は前節にレッドカードを提示され退場したＦＷエリキが出場停止。「出るかどうかを決めるのは自分ではないが、チャンスはあると思う。そこに懸けています」と力を込めた。