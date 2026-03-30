「Ｇ１・津ダイヤモンドカップ」（４月２日〜７日・津）の開催に先立ち、津市ボートレース事業部事業推進課の長太克敏企画広報担当主幹が３０日、三重支部所属の高田ひかるを伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。

本場の『競技エリア』完成を記念して行われる新年度初のＧ１。先日、蒲郡で行われたＳＧ・クラシックで優出して２着だった西山貴浩を筆頭に、茅原悠紀、末永和也ら遠征勢は強烈。対する地元勢は大将格の井口佳典、新田雄史らが迎え撃つが「久しぶりの記念になるので楽しみ！」という高田もシリーズを華やかに彩る。

「ボコボコにされるかもしれないけど、誰が相手でも恐れず自分の持っているものを出すだけ。まずは準優を目指し、地元ファンの声援に応えたいですね」

２年前からタイガースのファンクラブに入会し「推しは近本さん」という“まくり姫”は、地元Ｇ１で結果を残し、憧れの甲子園での始球式招へいも夢見ている。

期間は場内イベントもにぎやかで、４月４日には小島よしお、５日には『はなこ』のお笑いステージなどを予定。「売上目標は５７億円。皆さんぜひ本場にお越しください」とは長太主幹。光り輝く、気高いドラマを、春らんまんの津でどうぞ−。