歌手の倖田來未（43）が30日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。祖父の職業を明かす場面があった。

デビュー25周年イヤーを迎えた倖田が登場すると、MCのパンサー向井慧、月曜パートナーの滝沢カレンは「何にも変わらない」と大喜び。若さを保つ秘けつを問われるも「何にもしてへん」と笑い飛ばし、「とにかく毎日とにかくハッピーでいること。例えば、嫌なことがあっても“そんな日もあるよな、明日絶対楽しいし”くらいの気持ちでいつもいるっていうのはベースに持ってる」と続けた。

高校生で受けていたエイベックスのオーディション中に10キロ痩せたことなどに触れつつ、「アップダウンあるタイプではある」とした。

トレーニングジムなどにも通っていないというが、ライブでは見事なフライングを披露している倖田。「空中好きなんで」と笑い、「筋トレはしぃひんねん」と明かした。滝沢から「どうやってぶら下がったりするんですか」と聞かれると、「DNA」とさらり。向井らを爆笑させつつも、「おとんとおかんに感謝というか、感性だけで行けちゃうっていうか」と語った。

「運動神経だけ、体育だけ5やった」と振り返りつつ、「おじいちゃん警察官みたいな。割とそういう感じ。おかんも足速かったし。運動には昔から自信があった」とうなずいた。ダンスを始めたのはオーディション合格後の18歳、19歳からだったことも明かしていた。