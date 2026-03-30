ボクシングの大橋ジムの大橋秀行会長（６１）が３０日、横浜市で取材に応じた。２９日、ＷＢＡ世界スーパーライト級４位の平岡アンディ（２９）が大橋ジムを離脱することをＳＮＳで発表したことを受け、「（試合前に）ビザの問題やいろんな大変なことがあった。これからは自分で好きなように自由にやってもらいたい」と言及。「彼は実力的には世界王者になれるし、もちろんこれからも協力する。彼は性格もいいので、どこに行ってもかわいがられると思うので大丈夫」とエールを送り、今後フェニックスバトルなどの主催興行に出場する可能性についても「全然あり得る。協力します」と語った。

平岡は初の世界挑戦が中止、延期となるなど不運が重なったが、２月２１日に米ラスベガスでＷＢＡ世界スーパーライト級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（２９）＝米国＝とついに対戦。１２回を戦い抜いたものの、判定負けしていた。この試合も主催者や米国政府の事務手続きに時間がかかり、ビザ発給が遅れて現地到着がギリギリになるなどトラブルに見舞われていた。

平岡は２０１３年１２月に花形ジムからプロデビューし、１６年９月に大橋ジムに移籍。戦績は２４勝（１９ＫＯ）１敗。２９日に自身のインスタグラムで「この度、大橋ボクシングジムを離れることになりました。大橋会長と話し合いの上での決断です。大橋ジムには長い間お世話になりました。会長をはじめ、トレーナーの皆さん、スタッフの皆さん、そして同門の仲間たち。ここで過ごした時間が、今の自分を作ってくれました。本当に感謝しております」と報告し、今後については「現時点で次の所属先は決まっていません。ただ、ひとつだけ変わらないことがあります。これからも世界と戦い続けます。まだまだ自分には伸びしろがあると思っていますし、必ずベルトを巻きます」と決意を込めた。