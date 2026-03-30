「神業的整列」ができるまでを…

西濃運輸の公式SNSアカウントが「出来上がるまでを見てみたいと言っていただいたからには、お見せしないわけにはいかない！」というコメントとともに1本の動画を投稿。これが大きな話題を呼んでいます。どのようなことがあったのでしょうか。

【動画】えっ…これが「西濃トラックの神整列誕生までの一部始終」です

同アカウントは3月24日、物流拠点にずらりと並んだ大型トラックの画像を「整列ならば…！」というコメントとともに投稿。これは小泉進次郎防衛大臣のSNSのアカウントが、整列した自衛隊の儀仗（ぎじょう）隊の画像を投稿したことに対抗したもので、大きな反響を呼びました。

西濃運輸の公式SNSアカウントがこのたび投稿した動画は、24日のポストに寄せられたユーザーの反応に応えたもので、同社のトラックが整然と1列に駐車するまでの様子を、早回しで記録したものでした。

この動画投稿に対してSNSユーザーからは「運転技術が素晴らしすぎて感動です ミラーの影が揃いすぎて驚きます！」「これはすごい！やっぱりトラック運転する人は職人ですね！」「西濃は何目指してんだ…神すぎんだろ」「コレは掛け値無しに凄い」「神業やのう！」「気持ちぃぃぃぃぃぃぃぃ」といったコメントが寄せられています。