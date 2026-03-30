湯沢町は、会計室に所属する60歳の女性職員が約640万円の公金を横領したとして、3月30日付で懲戒免職にしたと発表しました。



懲戒免職処分となったのは、湯沢町会計室の会計係長60歳の女性職員です。湯沢町によりますと、2024年秋ごろから3月までの期間に60歳の女性職員が、現金の一部である公金642万900円を金庫から無断で持ち出し私的に使用していた事実が確認されたということです。



女性は、私的に使用した事実を認め「生活費に困った」と話しているということです。この事案を受けて、上司にあたる会計室の60歳の室長が減給10分の1、3カ月の処分となっています。また、町長・副町長の処分についても検討するとしています。



湯沢町では今後、刑事告訴についても検討しています。