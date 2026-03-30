「メジャーに慣れる時間なんて必要なし」村上宗隆の3戦連発に現地は“衝撃”　驚愕の声続々「なんてキャリアの幕開けなんだ！」

村上宗隆の3戦連発に驚愕の声が続出した(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間3月29日、敵地でのブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、2回に開幕から3戦連発となる3号ソロを放ち、現地に衝撃を与えている。

【動画】村上がまた打った！3戦連発のアーチシーン

日本人選手初となるMLBデビュー戦からの3発に、地元局『Chicago Sports Network』のホワイトソックス専門Xは「なんてキャリアの幕開けなんだ！」と、驚きの投稿をしている。

また、『MLB公式X』は「メジャーのキャリアをスタートさせたムネタカ・ムラカミが、凄まじい勢いでアーチを描き続けている」と称賛した。

SNS上のファンも反応し「日本からやってくる選手たちは、まるで最初からMLBにいたかのように即座にフィットしてしまう。ムネタカ・ムラカミという男は、リーグ全体にとって脅威となるだろう」「メジャーに慣れる時間なんて必要なし、最初から粉砕するつもりで来たんだな」「ショウヘイ・オオタニに続き、今度はムネタカ・ムラカミ。今の日本球界は、まさにスーパーヒーローの製造拠点のようだ」と、驚きの声が続出している。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]