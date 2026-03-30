キャスターの滝川クリステルが２９日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、育児などをベビーシッターに任せているのでは？という世間の声に答えた。

滝川の夫は小泉進次郎防衛大臣。１９年８月に総理官邸で結婚会見したことも話題となった。当時、２人が交際していることは全く報じられておらず、大ニュースに。滝川は総理官邸では白いワンピース、横須賀の自宅前では赤い洋服を着用し、それがネットで話題になるなど、ブームを巻き起こした。

滝川は２児のママでもあるが、番組では滝川の育児の様子など音声や動画などで紹介。しっかり育児している様子に藤本美貴は「勝手に、シッターさんが何人もいるイメージがあった」というと、滝川も「よく言われるのが、ベビーシッターに頼んでなんにもやってなさそうって…」とコメント。

だがシッターを雇うことは、夫が大臣であることから「職種的に人が家に入ってもらうのは難しい」と、シッターでも他人が家に出入りすることは困難だといい、ミキティも「盗聴、盗撮とか」と納得。滝川も「気にしないとしたらちょっと違う、気にしないといけない」とも語り「そのつもりがなくても、フッとしたものがあったりとか、読まれてはいけないものがあったりとか…分からないですけど」と話し、シッターは雇えないとした。

横澤夏子は「本当にワンオペ」と同情すると滝川は「親に頼んだり、友人が上の子を連れて行ってくれたり…。ママ友がかなり助かっています」と感謝していた。