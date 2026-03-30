女優星宏美（37）と歌手津吹みゆ（30）がダブル主演する朗読劇「ほんとの空・青い空」（東京・中落合のシアター風姿花伝、4月9〜12日、6公演）の取材会が30日、都内で行われた。

第2次世界大戦下の1944年（昭19）、高等女学校4年の佐々木和子（津吹）のクラスに代用教員の田中智恵子（星）が赴任してくる。2人の師弟愛を主軸にして生きることの尊さを描く。

星は「お芝居を始めて20年たちますが初めて演出も手がけます。朗読劇ですが、情景を思い浮かべられるように、ひと言ひと言を自分のものにして伝えていきたい」と意気込みを明かした。

津吹は「女学校4年の15歳の役です。時代的には祖父母と近い世代で、台本を読み進めると、今も各地で戦争が勃発しているし、まったく人ごとではない。1人でも多くの人に見てほしい。初の朗読劇でたくさんの学びがあります」。

本職は歌手だ。「歌うのも朗読劇も詞の行間を読むのが通じている。歌も主人公の心情に寄せて歌うし、朗読劇も役柄になりきって心からせりふを言う」と説明した。そして「今回、ドキドキしているのが役が東京都出身なこと。私は福島出身なので、なまらずに最後までセリフを言えるかどうかが心配なんです。昨日もマネジャーさんに本読みを付き合ってもらったら、マネジャーさんも福島の出身。結局、なまっているのかどうかが分からないまま。歌はメロディーがあるからあまり気にならないが、そこは勉強していきたい」と真顔で心配していた。

この日の会見では役の衣装で実施した。津吹は「昭和初期の格好ですが、もんぺがすごくしっくりしている。着替えた瞬間に周りの人から「写真から飛び出したみたい」と言われてうれしかった。学生時代はブレザーだったのでセーラー服に憧れていました」。

星はこの日が津吹と初対面。「まだ本格的な稽古は始まっていないけれど、人となりがにじみ出ている。共演が楽しみです。一緒に切磋琢磨（せっさたくま）していきたい」と期待した。

男性歌謡ユニット、はやぶさの駿河ヤマト（32）と大滝ひかる（38）、藤田光瑠（27）も登壇した。