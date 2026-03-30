タランティーノ製作の「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」続編順調

クエンティン・タランティーノ監督作品「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」（２０１９年）の続編が今年夏の公開に向け、順調に進んでいるという。

続編「クリフ・ブースの冒険」（原題）では、１作目で、落ち目の西部劇スター、リック・ドルトン（レオナルド・ディカプリオ）のスタントマン役を務めたクリフ・ブース（ブラッド・ピット）がその後、１９７０年代のハリウッドで新たな仕事に挑む姿を描く。

芸能ニュースサイト「スクリーン・ラント」によると、続編ではピットが主演し、「セブン」（１９９５年）や「ファイト・クラブ」（９９年）、「ベンジャミン・バトン 数奇な人生」（２００８年）など、ピットとのコンビで知られるデヴィッド・フィンチャー監督がメガホンをとり、タランティーノは製作と脚本を担当する。

１作目で共演したディカプリオや、シャロン・テート役を演じたマーゴット・ロビーは出演しない。

製作費９０００万ドル（約１４３億７７５０万円）をかけた１作目は、全世界興行収入３億７７００万ドル（約６０２億円）を記録し、アカデミー賞１０部門にノミネートされた。一方、続編の製作費は２億ドル（約３２０億円）と報じられている。