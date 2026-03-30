鈴木奈々「運転しやすくてお気に入り」の愛車公開「親近感が持てる」「似合ってる」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】タレントの鈴木奈々が3月29日、自身のInstagramを更新。愛車を公開し、話題になっている。
【写真】37歳タレント「鈴木さんだけに」コンパクトな愛車公開
鈴木は「私の愛車はSUZUKIのクロスビーです」とつづり、ナンバーを隠した愛車の写真を公開。駐車場に停められた車は、黒いボディがツヤツヤと輝いている。自身の愛車について「小回りきくからめちゃめちゃ運転しやすくてお気に入り！コンパクトカー大好き」とも記している。
この投稿にファンからは「さすが鈴木さんだけにSUZUKIですね」「クロスビー似合ってるね」「親近感が持てる」「可愛い車」「乗りやすそうで素敵」「センスあるチョイス」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳タレント「鈴木さんだけに」コンパクトな愛車公開
◆鈴木奈々、自身の愛車を公開
鈴木は「私の愛車はSUZUKIのクロスビーです」とつづり、ナンバーを隠した愛車の写真を公開。駐車場に停められた車は、黒いボディがツヤツヤと輝いている。自身の愛車について「小回りきくからめちゃめちゃ運転しやすくてお気に入り！コンパクトカー大好き」とも記している。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿にファンからは「さすが鈴木さんだけにSUZUKIですね」「クロスビー似合ってるね」「親近感が持てる」「可愛い車」「乗りやすそうで素敵」「センスあるチョイス」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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