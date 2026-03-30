“日本一強いアナ”堀江聖夏、水着姿で美ボディ開放 フィジー満喫ショットに「スタイル抜群」「珍しいタイプの水着」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】フリーアナウンサーの堀江聖夏が3月29日、自身のInstagramを更新。フィジーでの水着姿を公開し、反響が集まっている。
【写真】“チャイナ服姿で板割り”話題の32歳美人アナ「憧れのスタイル」美脚スラリの水着姿
堀江は「載せていなかった写真たち！ inFIJI」とつづり、写真を複数枚投稿。総レースの袖付きワンピースタイプの水着を着て、大きなソファで寝転んだショットでは、スラリと伸びた脚が際立つ姿となっている。そのほかにも、三つ編みヘアでピンク色のキャミソールワンピースを合わせたスタイルでは、美しいデコルテを覗かせている。
この投稿にファンからは「スタイル抜群です」「可愛い」「ワンピースとても似合ってる」「珍しいタイプの水着が素敵」「憧れのスタイル」などと話題となっている。
堀江アナは空手黒帯を取得していることから「日本一、強いアナウンサー」という肩書きを所持。Instagramに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、5000万回以上の再生回数を記録するほど話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】“チャイナ服姿で板割り”話題の32歳美人アナ「憧れのスタイル」美脚スラリの水着姿
◆堀江聖夏、フィジーでの水着姿披露
堀江は「載せていなかった写真たち！ inFIJI」とつづり、写真を複数枚投稿。総レースの袖付きワンピースタイプの水着を着て、大きなソファで寝転んだショットでは、スラリと伸びた脚が際立つ姿となっている。そのほかにも、三つ編みヘアでピンク色のキャミソールワンピースを合わせたスタイルでは、美しいデコルテを覗かせている。
◆堀江聖夏の投稿に反響
この投稿にファンからは「スタイル抜群です」「可愛い」「ワンピースとても似合ってる」「珍しいタイプの水着が素敵」「憧れのスタイル」などと話題となっている。
堀江アナは空手黒帯を取得していることから「日本一、強いアナウンサー」という肩書きを所持。Instagramに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、5000万回以上の再生回数を記録するほど話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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