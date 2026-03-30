手術中に患者の神経を誤って切断し、重い障害を負わせたとして業務上過失傷害に問われていた医師、松井宏樹被告（47）の判決公判が3月12日に神戸地裁姫路支部で開かれ、佐藤洋幸裁判長は松井被告に禁錮1年執行猶予3年を言い渡した（求刑禁錮1年6か月）

【写真】実際の手術シーン 神経をスチールドリルで巻き込んでしまった瞬間（苦手な方はご注意ください）

被害者側の代理人を務める若宮隆幸弁護士は、判決後の記者会見で「通常の医療事故とは一線を画した、それだけずさんな手技がなされたということを裁判所が認めたと認識しています」とコメントしている。

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松井被告は、赤穂市民病院の脳神経外科医だった2020年1月22日、当時74歳だった女性患者の執刀医として一部の腰椎を切削する手術をしたが、このときに止血を十分行なわず、目視が困難な状態でドリルを作動させ、神経を覆う硬膜をドリルに接触させ損傷し、さらにドリルで神経を巻き込んで切断。女性患者に膀胱直腸障害を伴う全治不能の馬尾神経損傷の傷害を負わせたとして起訴されており、判決ではこれが事実であると認定された。

問題の手術の際、執刀医は松井被告で、助手は脳神経外科長のA医師が務めることとなったが、A医師は「神経近くの骨を切削する模範を示すため」（検察側冒頭陳述より）に一部の模範手技を提案し、被告はこれに応じた。A医師による切削では、スチールドリルのほか、神経に近くなるとダイヤモンドドリルという細かな作業に適したドリルを用い、都度レーザーメスで止血を行なうことで問題なく完遂。被告に交代したのち、ドリルを使い分けながら切削するなか、ドリルの先が神経近くに及んでもスチールドリルを用いていた。A医師は、止血を行ない、目視での把握を促すが、被告は止血を行なわずに切削を続けたことから、ドリルが硬膜に接触し事故に至った。

裁判所は判決で「手術中に出血があれば、術野の視野を確保するためにも止血に努めるというのが基本中の基本」であるなか、松井被告が十分な止血措置を行わず、十分に視野が確保できていないままドリルで切削を続けたと述べ、「被告人は基本的な注意義務を怠ったといわざるをえない」と指摘している。

「被告人が十分な止血措置を行なっていれば、術野の視認性が確保されて、そこがドリルで切削すべきでない部位であることを被告人は認識できたであろうし、仮に視認性が確保できていないのであれば、被告人は、ドリルでの切削を止めて、視認性を十分に確保できるまで止血措置に努めなければならなかったのである」（判決より）

バックアップ体制は働いているはず

ところで、松井被告は被告人質問で「助手がいないと手術は成り立たない。チームでやっている。ひとりだけ悪いとなるのはおかしいと思う」と証言し、赤穂市民病院での医療過誤の責任の所在について疑問を呈していた。判決はここに言及している。

「被告人が結果的に未熟であったことは否めないにしても、本件事故が、上級医であるA医師が第一助手として被告人の手術遂行を直接サポートする体制がとられていた中で発生したものであった点は留意せざるをえない。（中略）本件手術時、経験の乏しい被告人をバックアップすべきチームが機能していなかった面があることは否めず、本件事故が発生したことに関しての刑事責任を被告人に問うにしても、そこには限度があって然るべきである」

つまり松井被告は未熟であったが、上級医らによるバックアップ体制も不十分であった面があるというのである。判決言い渡し後に被害者側の代理人である若宮隆幸弁護士は記者会見で、この"バックアップ体制"について「裁判所がこのように評価すること自体は当然」としつつも次のようにコメントした。

「助手のA医師は松井被告に対して、止血をするように伝えていた。この時点でバックアップ体制が働いてるはずなんですが、被告は指示を振り切り、彼の判断でドリルを回した。バックアップ体制が不十分だった、あるいは機能しなかったというのは違う部分もあるんじゃないかなと思います」（若宮弁護士のコメント）

また、松井被告は被告人質問で手術後の行動を問われ「3か月、1日も欠かさず診に行っているし、いろんな提案をしました」と、被害患者と真摯に向き合っていたと証言していたが、若宮弁護士は、こうした証言内容についても「明らかに聞いていた話と異なる。ありようがない事実」と明かしたうえで「それを平然と刑事裁判の場で言ってしまうというのは、ちょっと理解ができないなというのが率直な感想です」と続けた。

被害者長女が寄せたコメント

裁判では、被害患者の親族がインターネット上に公開した漫画『脳外科医 竹田くん』について松井被告が言及する場面もあった。松井被告は法廷で、『竹田くん』のモデルが松井医師であることは「特定しようと思えば可能だった」と振り返り「最初は好意的だった人も変わってしまったし……いろんなことがありました」と漫画による影響を受けたと語っていたのだが、漫画が松井被告にとっての制裁となったかについては判決では触れられていない。判決は「現在、医師として就労することが事実上不可能な状態」にあることが一定程度の社会的制裁に当たるとしている。

記者会見で若宮弁護士は「漫画のせいではなくて、松井医師自身の行動により、そういう社会的制裁が生じたと裁判所も見ているのかなと思います」と見解を述べた。

松井被告からの控訴申し立てはなく、判決は確定している。

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一審判決を受けて、被害患者長女が寄せたコメント全文

〈被害者家族としての思い

2020年1月22日に発生した母の医療事故で業務上過失傷害罪に問われた松井宏樹医師に禁錮1年、執行猶予3年という有罪判決が言い渡されました。

判決言渡し直後ということもあり、まだ気持ちの整理はついておりませんが、執行猶予つきとはいえ、刑事罰が下されたことで大きな節目を迎えたと感じております。

しかし医療過誤によって奪われた母の身体の自由や失われた時間が戻ることは二度とありません。公判では心から反省する松井医師の姿を拝見できることをわずかに期待しておりましたが、その期待は大きく裏切られ、被告人質問での他責的な発言や自己弁護の繰り返し、平然と嘘を並べ立てる供述態度には絶望いたしました。最終陳述での無理やり付け足したような謝罪の言葉が心に響くこともありませんでした。

日本では医療行為における過失が刑事裁判にまで発展することはほとんどありません。私自身、最善が尽くされたにもかかわらず起きてしまった医療事故がやみくもに刑事事件化されることには反対ですが、患者の生命を軽視するような方は医療に携わるべきではないと考えております。医道審議会におかれましては、二度と母のような悲惨な被害者を生むことのないよう、松井医師に厳しい行政処分を下していただけますよう強く要望いたします。

最後になりましたが、医療事故は刑事事件として立件、起訴されるハードルが非常に高いと言われるなか、赤穂市民病院で発生した一連の医療事故を長期間にわたり慎重に捜査してくださった兵庫県刑事部捜査第一課特殊犯係および赤穂察署の刑事の皆さま、本件を起訴してくださった検察官検事と、公判を担当してくださった検察官検事に心より感謝申し上げます〉

◆取材・文／高橋ユキ（ノンフィクションライター）