【DXギャバリオンブレード（ダークver.）】 3月30日16時 予約開始 10月 発送予定 価格：6,270円

バンダイは、なりきり玩具「DXギャバリオンブレード（ダークver.）」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月30日16時より予約受付を開始する。発送は10月を予定し、価格は6,270円。

本商品は特撮テレビドラマ「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」よりデス・ギャバンが使用するギャバリオンブレードをなりきり玩具化したもの。ギャバリオンブレード本体に加え、ひび割れた仕様の銀河連邦警察手帳、ヤッカミン、ザイアーク、クイールのエモルギア3種が付属する。

ギャバリオンブレード（ダークver.）は、通常版同様全長約540mmのビッグサイズとなっており、特徴的なガンメタリックを主体としたカラーを成形色、塗装で再現されている。刀身にはLEDを搭載し、トリガー操作で発光とともに斬撃音が発動。トリガーを長押しすることで必殺技の発動も可能。

ヤッカミンエモルギーは別売りのDXギャバリオンライフル付属のものとは異なる表情で、天面のボタンで3種の絵柄に変化する。ザイアーク、クイールは負の感情を受け黒く変化したネガエモルギア仕様として付属、天面パーツを回転させ2種類の絵柄に変化。

(c)テレビ朝日・東映AG・東映