「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」より「DXギャバリオンブレード（ダークver.）」がプレバンにて3月30日16時より予約開始
【DXギャバリオンブレード（ダークver.）】 3月30日16時 予約開始 10月 発送予定 価格：6,270円
バンダイは、なりきり玩具「DXギャバリオンブレード（ダークver.）」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月30日16時より予約受付を開始する。発送は10月を予定し、価格は6,270円。
本商品は特撮テレビドラマ「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」よりデス・ギャバンが使用するギャバリオンブレードをなりきり玩具化したもの。ギャバリオンブレード本体に加え、ひび割れた仕様の銀河連邦警察手帳、ヤッカミン、ザイアーク、クイールのエモルギア3種が付属する。
ギャバリオンブレード（ダークver.）は、通常版同様全長約540mmのビッグサイズとなっており、特徴的なガンメタリックを主体としたカラーを成形色、塗装で再現されている。刀身にはLEDを搭載し、トリガー操作で発光とともに斬撃音が発動。トリガーを長押しすることで必殺技の発動も可能。
ヤッカミンエモルギーは別売りのDXギャバリオンライフル付属のものとは異なる表情で、天面のボタンで3種の絵柄に変化する。ザイアーク、クイールは負の感情を受け黒く変化したネガエモルギア仕様として付属、天面パーツを回転させ2種類の絵柄に変化。
罪人よ 感情の赴くままに…- PROJECT R.E.D. スーパー戦隊おもちゃウェブ公式 (@bandai_sentai) March 30, 2026
デス・ギャバンが使用する
ギャバリオンブレード(ダークver.)が登場…！
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特徴的なガンメタリックを再現！
ひび割れた仕様の銀河連邦警察手帳や
ヤッカミン、ザイアーク、クイールの
エモルギア3種が付属…！#超ギャバン pic.twitter.com/MrKUTWBQnM
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