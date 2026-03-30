ミセス「GOOD DAY」、新グッズビジュアル公開 バッジ＆フィギュア＆ぷっくりシールほか、「ミュージックビデオの世界観を表現」
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの公式サイトとSNSが30日に更新。昨年9月28日に配信リリースした楽曲「GOOD DAY」のグッズを公開した。
【写真】ミセス「GOOD DAY」、新グッズ（一覧）
発表で「ミュージックビデオの世界観を表現した「GOOD DAY」グッズの販売が決定いたしました！」と報告。3月30日月曜、午後3時より、オンライン受注販売の受付がスタートしたことを伝えた。
オンライン受注販売期間は、きょう30日午後3時から、4月6日月曜午後11時59分まで。商品お届けは、6月上旬より順次発送予定。
なお、オンライン受注販売のほか、スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」の公式グッズを取り扱う期間限定「POP-UP STORE」の店頭で販売することも発表した。一部を除く。
■「GOOD DAY」グッズ
●「GOOD DAY」バルーンクリップバッジ
・販売価格：1800円（税込）
・サイズ：本体：W100×H150×D14mm / 台紙：W107×H171mm
・素材：アクリル、亜鉛合金
●「GOOD DAY」ぷっくりシールセット
・販売価格：1400円（税込）
・サイズ：本体：W22~43×H16~44×D4mm / 台紙：W95×H135mm
・素材：PVC
●「GOOD DAY」フィギュアキーホルダー
・販売価格：2300円（税込）
・サイズ：
本体：W37.2×H81.8×D30.7mm (Ryoka Fujisawa)
本体：W38.4×H79.3×D30.1mm (Motoki Ohmori)
本体：W34.3×H76.6×D31.1mm (Hiloto Wakai)
※キーリングパーツを除く箱：W73×H102mm×D57mm
・素材：PVC/亜鉛合金
●「GOOD DAY」マスコットペンポーチ
・販売価格：3500円（税込）
・サイズ：W300×H120×D140mm
・素材：本体：ポリエステル / ファスナー：POM
【写真】ミセス「GOOD DAY」、新グッズ（一覧）
発表で「ミュージックビデオの世界観を表現した「GOOD DAY」グッズの販売が決定いたしました！」と報告。3月30日月曜、午後3時より、オンライン受注販売の受付がスタートしたことを伝えた。
オンライン受注販売期間は、きょう30日午後3時から、4月6日月曜午後11時59分まで。商品お届けは、6月上旬より順次発送予定。
■「GOOD DAY」グッズ
●「GOOD DAY」バルーンクリップバッジ
・販売価格：1800円（税込）
・サイズ：本体：W100×H150×D14mm / 台紙：W107×H171mm
・素材：アクリル、亜鉛合金
●「GOOD DAY」ぷっくりシールセット
・販売価格：1400円（税込）
・サイズ：本体：W22~43×H16~44×D4mm / 台紙：W95×H135mm
・素材：PVC
●「GOOD DAY」フィギュアキーホルダー
・販売価格：2300円（税込）
・サイズ：
本体：W37.2×H81.8×D30.7mm (Ryoka Fujisawa)
本体：W38.4×H79.3×D30.1mm (Motoki Ohmori)
本体：W34.3×H76.6×D31.1mm (Hiloto Wakai)
※キーリングパーツを除く箱：W73×H102mm×D57mm
・素材：PVC/亜鉛合金
●「GOOD DAY」マスコットペンポーチ
・販売価格：3500円（税込）
・サイズ：W300×H120×D140mm
・素材：本体：ポリエステル / ファスナー：POM