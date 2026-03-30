昨年1年間にストーカー規制法に基づいて加害者に出された「禁止命令」が3037件と、過去最多を更新したことが3月19日、警察庁の発表で明らかになった。

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「禁止命令とは、つきまとい行為をする加害者に警察が発令し、違反すれば2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金が科される強力な行政処分。桶川ストーカー殺人事件を機に00年に施行されたストーカー規制法が17年の改正で強化され、以来、右肩上がりに急増している」（社会部記者）



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昨年4月に発覚した川崎ストーカー殺人事件の影響も少なくないという。

「白骨化遺体で見つかった20歳の女性は、逮捕・起訴された元交際相手からのストーカー被害を何度も訴えていたが、禁止命令を出さないなど神奈川県警の不適切な対応が判明。

事件を受けて警察庁が各都道府県警にストーカー事案を統括する司令塔を設置するなど対策を強化し、社会的関心も高まって相談件数が増加したとみられる」（同前）

もはや“男女間の個人的トラブル”ではない

従来は「民事不介入」の象徴として、とかく男女間の個人的トラブルと矮小化されがちだったという。

「川崎の事件のように、途中で相手と復縁したと言って被害届を取り下げる事例も少なくなく、正直にいえば積極的に捜査したい案件ではない。

ただ、現在は過去の反省も踏まえ、些細なことでも統括部署に報告し迅速に対応するよう指導されている」（都内の警察署員）

IT機器を悪用した最新手口

増え続けるストーカー事案に関し、近年問題化しているのが、IT機器の悪用による手口の巧妙化・悪質化だ。

昨年12月、水戸市でネイリストの小松本遥さんが殺害された事件では、逮捕・起訴された元交際相手の大内拓実被告が小松本さんの実家に「紛失防止タグ」入りのぬいぐるみを送り、車にも同様のタグを取り付けるなどして居場所を特定していたとみられている。

「紛失防止タグは本来、鍵やバッグなどの貴重品に付けてスマホなどに位置情報を届け、紛失や盗難を防いだり、子どもの見守りに使用したりする電子機器。従来のGPS機器と比べ廉価かつ小型化したことで、悪用事例も後を絶たない」（前出・社会部記者）

セキュリティに詳しい調査会社によると、かつては盗聴器などの発見依頼が多かったが、近年は紛失防止タグについての問い合わせが急増しているという。

昨年12月施行の改正ストーカー規制法では、タグの無断取り付けや位置情報の取得が禁止された。

ただ、表面化する被害はごく一部とみられ、警察幹部は「多くのスマートフォンには不審なタグを検知し警告する機能があるので、自分でできる対策はした上で、不安があれば警察にすぐに連絡を」と呼び掛ける。

デジタル化時代の犯罪から身を守るには、リテラシーの向上も不可欠だ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月2日号）