スターバックスでホットドリンクを頼んだ際にカップについてくるスリーブ。



【写真】これは便利！スタバと焼き芋のまさかのコラボ？

今、SNS上ではあのスリーブの意外な活用法が大きな注目を集めている。



「スタバのスリーブ、焼き芋食べるのにちょうどいい。」とその模様を紹介したのは俳優・作家のスミマサノリさん（@sumimachine）。



焼き芋にスリーブをかければ、熱さを気にせず口に運べるというスミさん。まさかスタバと焼き芋がコラボする日がこようとは…。



スミさんにお話を聞いた。



ーーこの活用法を発見した経緯は？



スミ：スタバが好きで良く飲むのですが、スリーブにいつも助けられています。これを何かに役立てられないか、考えていたら焼き芋が浮かびました（笑）。



ーー投稿に反響がありました。



スミ：想像以上に反響をもらって驚いています。スタバで売り出したのかと思ったという反響は面白かったですし、変な誤解を生んでしまい申し訳ないと思いました。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「さすがにこの使い方は初めて見ましたwwwww 一瞬でブランドになっちゃいますね 」

「焼き芋がオシャレ、意識高い感じに…。」

「あぶなっ…スタバで焼き芋オーダーする気になってたっっ 」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。ちかぢか焼き芋食べる機会のある方はぜひお試しいただきたい。



なおスミさんは捨てられた椅子を見つけては、それに座り、写真を撮るという活動を2017年6月1日から継続。2025年1月11日に3000脚目を迎えたことから、2026年5月31日から6月6日にかけて東京都渋谷区のLiamgalleryで活動を振り返った写真展「捨てられた椅子、3000の邂逅展」を開催する。ご興味ある方はぜひ足を運んでいただきたい。







（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）