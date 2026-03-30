３月３０日の北海道内は、多くの観測地点で２０２６年で一番の暖かさとなりました。



雪解けも早く、観光型庭園では春の花が例年より２週間早く見ごろを迎えています。



たくさんの観光客でにぎわう小樽運河。



上着を脱いで散策する人の姿も見られました。



（坪田カメラマン）「まだ３月ですが気温は１５℃を超えています」



小樽の最高気温は１５．２℃で、５月上旬並みの暖かさとなりました。



３０日の道内は南から暖かい空気が流れ込み、日本海側とオホーツク海側を中心に気温が上がりました。





午後３時までの道内の最高気温は厚沢部町鶉の１６℃。札幌は２０２６年で最高の１２．８℃です。（神奈川県から来た人）「思ったより暖かいですね」（神奈川県から来た人）「そこまで寒くなくてびっくりしました」（記者）「アイスおいしいですか？」（神奈川県から来た人）「めっちゃおいしいです」下を向いた可憐な花。「春を告げる花」とも言われるスノードロップです。苫小牧市の「イコロの森」では、４月２０日まで冬季休業期間ですが、スノードロップが例年よりもおよそ２週間早く見ごろを迎えたため、スケジュールを前倒しし、４月４日と５日の２日間の臨時営業を決めました。この２日間は入場料が１００円です。（イコロの森 北村真弓さん）「去年と同じ日程だと絶対花が終わっていると思って早めた。スノードロップはすごく小さな花だがいまだけしか見られない景色なので楽しんでもらえれば」道内は３１日以降も気温の高い日が続きそうです。