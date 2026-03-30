「令和のコメ騒動」から高値が続いていたコメですが、ここにきて値下がりの傾向が見えてきました。



その一方で「コメ離れ」という課題にも直面しています。



ふっくらと炊き上がった羽釜のご飯。



石狩市にある手作りハンバーグと札幌ザンギの専門店「ファイヤーバーグ」です。



この店ではコメの価格高騰をうけ一時、ご飯の食べ放題サービスを中止していましたが、２０２５年１０月から再開しました。





メニューの価格は据え置きで提供してきたということです。しかしー（向山記者）「ご飯の食べ放題が売りのこちらの店では、コメの価格が安くなったことをうけ、定食の価格を最大２００円ほど安くするということなんです」コメの仕入れ価格が１月と比べて２月は１割ほど安くなったといいます。このため、４月２日から定番のファイヤーバーグハンバーグを９８０円から７９２円に値下げすることを決めました。（大東エンタープライズ 木村和好さん）「いま外食離れが進んでいるので、ご飯をお腹いっぱい食べていただいて、また外食に行きたいなと思っていただけるようにがんばっていきたいなと思っております」２０２６年１月からのコメ５キロの販売価格の推移です。全国平均で１月初めの時点では４４１６円。３月２７日に発表された最新の平均価格は３９７８円と、この３か月あまりで４００円以上下がりました。その影響は札幌市内のスーパーでも・・・（石田記者）「一時４０００円を超えていたコメの価格ですが、こちらのお店では一番安いもので税込み３５５３円で販売しています」令和６年産ですが、ゆめぴりかが５キロ３０００円台ともあって、中には５キロ２袋をまとめ買いする客も・・・（コメを買った人）「安くなったなと思います。少しうれしいかなという感じ。早く新米が待ち遠しいかなと思います」銘柄によっても差はありますが、この店では２０２６年に入り、最大で１０００円ほど価格が下がったコメもあるといいます。しかし、しばらくの間、価格が高止まりしていた影響もあり、「コメ離れ」という新たな課題に直面していました。（クーリッチ拓北店 高西邦明さん）「コメが市場でなかなか動かない。その中でやはりさばいていかなければならない。新米が出るまでと（業者から）言われまして。少し価格を下げるので販売してくださいというお願いはよくきます」こうしたなか、空知の芦別市の農家では２０２６年の田植えに向けて、例年より１０日以上早く種まきが始まりました。石油価格高騰などの影響で経費がかさむ中、コメの値下がりに思いは複雑です。（ファームなかむら 中村寛郎代表）「業者がかなり余ってきているので、もうコメ要らないという状態なので、買いたたいて安くしか買えませんよという状態になっています」この農家では２０２６年は４月２５日に、北海道では一番早い田植えを目指しているということですが、今後の極端な「コメの価格下落」と「コメ離れ」に強い危機感を募らせています。