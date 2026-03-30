“ちぇるなな”臼井麗香&菅沼菜々に都玲華が合流!? 「チームアイドル」の掛け合い動画に反響
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「ひとコマJLPGA」と題し、「ホールアウト後の3人にカメラを向けてみると…」と、ラウンド後の微笑ましいやり取りを収めた動画を公開した。
【動画】都玲華はちゃんと「イェーイ」と言った？言わなかった？
登場したのは、臼井麗香、都玲華、菅沼菜々の3人。同組でラウンドした後、カメラを向けられると並んでポーズを考え始めるが、なかなか決まらずモジモジと相談する姿が映し出されている。やり取りの中で臼井が「ポーズしながら“チームアイドル”って言おう！」と提案すると、都はすかさず「勘弁してください」と返し、3人は思わず笑顔に。さらに菅沼が「じゃあ、麗香ちゃんが言って、”イェーイ”って言おう！」とまとめ役を買って出て、一度は話がまとまったかに見えた。そして「せーの」の掛け声で、臼井がハートポーズを作りながら「チームアイドル」と決めると、菅沼はピースサインで「イェーイ」と元気よくリアクション。一方の都は、口元を手で隠しながら恥ずかしそうにピースするも声は出さず。すかさず臼井から「言わなかったじゃん」とツッコミが入る場面も。「言わないですよ」と笑いながら返す都に対し、臼井が「なんか滑ったみたいじゃん」と肩を落とすなど、終始和やかな雰囲気に包まれていた。臼井と菅沼は、アイドルユニット「Chell7(ちぇるなな)」としても活動する間柄。この日は都も加わり、“即席チームアイドル”とも言える3人のやり取りが実現した。ハッシュタグには「チームアイドル」と添えられ、この投稿にファンからは「この三人でもユニット、イケるね」「歴代のビジュアル系」「このペアリング最高すぎる」といった声が寄せられ、息の合った掛け合いに注目が集まっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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