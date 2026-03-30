【爆笑】皹史彦登場!「一番くじ 呪術廻戦 死滅回游 〜弐〜」ラインナップ発表に「唐突の高羽キターーー!!!」「全男性陣が首を傾げる絶対領域ww」と話題
3月27日、「一番くじ 呪術廻戦 死滅回游 〜弐〜」のラインナップの一部が公開され、「郄羽史彦 MASTERLISE EXPIECE」がSNSで大きな話題になっています。
「一番くじ 呪術廻戦 死滅回游 〜弐〜」郄羽史彦 MASTERLISE EXPIECE
4月25日より発売される「一番くじ 呪術廻戦 死滅回游 〜弐〜」。まだ全ラインナップは明らかになってはいないのですが、H賞に「郄羽史彦 MASTERLISE EXPIECE」が登場することが判明。
すると、SNSでは「唐突の高羽キターーー!!!」「高羽チョイスなんだ笑笑笑笑」「全男性陣が首を傾げる絶対領域ww」「ちゃんとはみ出ないポーズで(笑)」「今日イチでかい声で笑った笑」「やばい…ちょっと欲しい私がいる」などなど話題沸騰。御年35歳の郄羽が、一番くじに参上です!笑
発売日は4月25日。3月27日現在、G〜M賞+ラストワン賞が公開されているのですが、仙台結界の泳者のフィギュアなど、ファンにはたまらないラインナップとなっています。
G賞 乙骨憂太 MASTERLISE EXPIECE
H賞 郄羽史彦 MASTERLISE EXPIECE
I賞 石流龍 MASTERLISE EXPIECE
J賞 羂索 MASTERLISE EXPIECE
K賞 クリアポスター
L賞 ぽこっとちゃーむ
M賞 マグネット&ステッカーセット
ラストワン賞 リカ MASTERLISE
A〜F賞にはいったい何が登場するのか、気になりますね〜。続報が楽しみです!!
「一番くじ 呪術廻戦 死滅回游 〜弐〜」郄羽史彦 MASTERLISE EXPIECE
4月25日より発売される「一番くじ 呪術廻戦 死滅回游 〜弐〜」。まだ全ラインナップは明らかになってはいないのですが、H賞に「郄羽史彦 MASTERLISE EXPIECE」が登場することが判明。
発売日は4月25日。3月27日現在、G〜M賞+ラストワン賞が公開されているのですが、仙台結界の泳者のフィギュアなど、ファンにはたまらないラインナップとなっています。
G賞 乙骨憂太 MASTERLISE EXPIECE
H賞 郄羽史彦 MASTERLISE EXPIECE
I賞 石流龍 MASTERLISE EXPIECE
J賞 羂索 MASTERLISE EXPIECE
K賞 クリアポスター
L賞 ぽこっとちゃーむ
M賞 マグネット&ステッカーセット
ラストワン賞 リカ MASTERLISE
A〜F賞にはいったい何が登場するのか、気になりますね〜。続報が楽しみです!!