3児の母・近藤千尋「ラヴィット！」現場に1歳三女同行 人気芸人に抱かれる姿に「組み合わせが可愛い」「人見知りかな？」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】モデルの近藤千尋が3月29日、自身のInstagramを更新。娘同伴の仕事現場で、ある芸能人に抱っこされた娘の様子を投稿し、反響を集めている。
【写真】36歳3児の母モデル「娘さんの小ささが際立つ」人気芸人に抱かれる1歳娘
近藤は「ラヴィット、5周年おめでとうございます」と、出演しているTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）のお祝いの言葉を投稿。スタッフとの集合写真では、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と、娘を抱っこした近藤が並ぶ姿が公開されている。
また、娘がお笑いコンビ・かけおちの青木マッチョに抱っこされている写真も披露。がっしりとした青木の腕から抜け出そうとカメラに向かって手を伸ばす娘と、青木の複雑な表情が際立っている。
この投稿は「おめでとうございます」「娘さんの小ささが際立つ」「娘さん嫌がってるのかな？」「マッチョさんとこっちゃんの組み合わせが可愛い」「太田夫妻の活躍が楽しみ」「マッチョさんの表情の意図が知りたい」「人見知りかな？」などと話題となっている。
近藤は、太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「娘さんの小ささが際立つ」人気芸人に抱かれる1歳娘
◆近藤千尋、青木マッチョに抱っこされた娘の姿公開
近藤は「ラヴィット、5周年おめでとうございます」と、出演しているTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）のお祝いの言葉を投稿。スタッフとの集合写真では、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と、娘を抱っこした近藤が並ぶ姿が公開されている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿は「おめでとうございます」「娘さんの小ささが際立つ」「娘さん嫌がってるのかな？」「マッチョさんとこっちゃんの組み合わせが可愛い」「太田夫妻の活躍が楽しみ」「マッチョさんの表情の意図が知りたい」「人見知りかな？」などと話題となっている。
近藤は、太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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