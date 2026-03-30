お笑いコンビ『ライセンス』の藤原一裕（48）がデビューから約30年間所属した吉本興業を退所し、フリーで活動していくことがわかった。

【写真】「よしもと男前ランキング」殿堂入りを果たした頃の藤原 YouTubeでは後輩の人気芸人YouTuberともコラボ

その決断の背景には、多くの人からの"言葉"があった。「優しさの種類が違うなと思いました」──なかでも、お笑い界の頂点に立つ2人の言葉は、藤原の胸に強く残っているという。『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（日本テレビ系、以下『ガキ使』）で長年のあいだ共演してきたダウンタウンの松本人志・浜田雅功からの言葉は、あまりにも対照的だった。【前後編の後編。前編から読む】

今年1月。かつてともにネタ作りをしていたファミレスで、相方・井本貴史（48）に退社を報告したという。井本は吉本に残り、藤原はフリーに。コンビ『ライセンス』としては活動を継続することが決まり、藤原はこれまでお世話になった先輩に報告を始めた。

真っ先に報告をしたのは『ダウンタウン』の2人だった。事務所の大先輩であり、『ライセンス』として約26年間出演した『ガキ使』で直接、芸を教わった"恩師"だ。

2人にはそれぞれ個別に報告したという。まず、浜田からかけられたのは、意外な言葉だった。

「家族は大丈夫なんか？」

芸人としての将来でも、仕事でもない。真っ先に気にかけたのは"家族"だった。「優しいな、と思いましたね」と藤原は話す。

さらに、「嫁はん、なんて言うてんねん」と続く。妻・山口美沙からは背中を押してもらっていることを伝えると、「そうか。ほんなら、よかったわ」と返したという。

一方、松本の言葉は違った。

「『ガキ』、大丈夫か？ このまま出られるんか？」

『ライセンス』は約26年間、『ガキ使』に出演してきたが、藤原曰く"レギュラー"という安定した立場ではないという。

「26年前、"前説"として番組に呼んでいただいて、それから『レギュラーになりましたよ』とも言われていないのでそのまま（前説）だと思ってます。だから、番組から『前説、代えますね』と言われたらそれまでなんです」（藤原、以下同）

そんな事情も松本は知っていたのだろう。浜田が"家族"を、松本が"仕事"を案じる。

「なんか、優しさの種類が違うなって思いました。"デカいな"と思いましたね」

2人からの言葉は、藤原にとって強く印象に残った。これまでの芸人人生の中で築いてきた関係の重みを、改めて感じた瞬間だった。

プライベートでは2人の子供を持つ父親でもある。『note』に綴るエッセイは、家族が寝静まった深夜、1人になる時間にコツコツと書き溜めている。執筆の原点は家族の存在だという。

「家族と過ごしていると、日々、いろんな感情と直面するんですよね。"感動したな"とか"子供にどう注意したらよかったんやろ"まで。ただ、毎日いろんなことが起きるんで、すぐに忘れてしまうんですよ。

だからこそ、書いて残さなかったらもったいないと思うんですよね。書いてカタチにしたらいいじゃんと。"なんかもったいない"。これが僕の書くことの原点かもしれませんね」

これからも芸人としての活動も続けていく。

「上の子は僕が"お笑い芸人"という仕事をしていることは理解してくれていて。昨年秋にルミネの舞台に招待したんです。もしかしたらルミネに立つのは最後になるかもしれないという思いもあったので。下の子はまだ僕の仕事がわからないので、いつか舞台を見せたいという思いもあります」

多くの人に背中を押されて決めた独立。「不安よりワクワクの方が大きいですね」──松本の言葉も、浜田の言葉も、相方の言葉も。そのすべてを抱えて藤原は新しい一歩を踏み出す。

（了。前編から読む）

■取材・文/赤木雅彦 写真/木村圭司

【プロフィール】

藤原一裕（ふじわら かずひろ）／1977年9月20日生まれ。奈良県出身。お笑いコンビ『ライセンス』のボケ担当。現在の出演は『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』『かんさい情報ネットten. 』など。近年は妻・山口美沙とのYouTubeチャンネル『フジワランド』やエッセイ執筆など活動の幅を広げ、家族をテーマにした発信で注目を集める。Instagram：@fjwrkzhr