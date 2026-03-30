女優の満島ひかり（４０）が３０日、モデル・浅野啓介（３２）との結婚と妊娠を発表した。お相手の浅野とはどんな人物なのか―。

公式サイトのプロフィルによると、浅野は北海道・札幌生まれ。モデルとしてキャリアをスタートさせ、現在米ニューヨークと日本を拠点に活動している。ファッション業界での経験を通じ、写真家としても活動。

大手モデル事務所と契約し、数々のキャンペーンに起用されている一方、写真家としての感性を磨くことにも多くの時間を費やしている。

インスタグラムのフォロワー数は３０日現在で２１万超のインフルエンサーでもある。この日は「ｓｎｓでのご報告になります」とつづり、満島との連名で結婚を報告。コメント欄には「おめでとうございます！」「素敵」「ｃｏｎｇｒａｔｓ！！」と多くの祝福が寄せられている。

満島と浅野はこの日、それぞれのインスタグラムで「浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました そして お腹の中には新しい命が宿っております 周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています あたたかく見守っていただけますと幸いです」と結婚を妊娠を発表した。