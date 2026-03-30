フジテレビ系夕方のニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」（月〜金曜・午後３時４２分）が３０日からリニューアルされ、２７日の放送で番組を卒業した青井実、宮司愛海両キャスターに代わり、新キャスターの榎並大二郎、山崎夕貴両アナウンサーが登場した。

「生活者目線」と「安心感」をキーワードにリニューアルされる同番組。これまで番組を支えてきた遠藤玲子アナ、安宅晃樹アナと４人で伝える形になる榎並アナは山崎アナ、遠藤アナ、安宅アナとのフレッシュな４ショットで登場。

まず「全国の皆さん、こんにちは！」とペコリ。「３月３０日、月曜日の『イット！』です。始まりました。今日からこのメンバーでお届けしてまいります」と笑顔を見せると「ねえ、山崎さん」と隣の山崎アナに話を振った。

「緊張でクラクラしてるんですけど、一生懸命頑張りたいと思います」と決意表明した山崎アナに榎並アナは「ずっと笑ってるからね。いい感じですよ」と声かけして爆笑させた。

「新鮮な気持ちですね」と話した遠藤アナ。安宅アナも「６年ぶりに夕方に帰ってきました。先輩方の背中を見ながら頑張っていきたいと思います」と口に。

榎並アナは「ただいまでございます。よろしくお願いします。『イット！』は皆さんが安心して暮らすための情報を大切にお届けして参ります。今日からの夕方の時間を一緒に過ごせるようによろしくお願いします」と重ねて頭を下げた。