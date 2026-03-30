◆プロボクシング ▽東洋太平洋ウエルター級（６６・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・田中空―元王者・佐々木尽（５月２日、東京ドーム）

５月２日に東京ドームで開催される「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥ｖｓ中谷潤人」のアンダーカードで対戦する東洋太平洋ウエルター級王者・田中空（２４）＝大橋＝と元ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋同級王者・佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が３０日、横浜市内のホテルで会見。新しいニックネームが「ザ・ムービー」に決まったことを明かした。

佐々木は、田中との日本人ウエルター級頂上決戦へ「田中空選手も僕も世界王者になれる実力がある。裏の世界タイトルマッチという試合になる」と話し、「大空に雷を落としにやってきた。田中選手のイメージは大空、青空なので、自分は宇宙でいこうかな。エイリアンみたいな感じで。今回は早いラウンドでのＫＯ決着になるんじゃないかと思う」と独特の表現を交えて予言した。

佐々木は昨年６月、ＷＢＯ世界ウエルター級タイトルマッチで王者ブライアン・ノーマン（米国）に５回ＫＯ負け。今年２月の再起戦で、マーロン・パニアモーガン（フィリピン）を２回ＴＫＯで下した。この試合後、田中がリングに上がり、握手を交わして対戦を誓い合った。

ドーム決戦へ向け、ＳＮＳで「異名決定戦」と題し自身のニックネームを募集。１０００件以上の応募があった中から「ザ・ムービー」を選んだ。「意味は映画や物語な感じで。モンスターとか、めっちゃかっこいいじゃないですか。ただ自分はああいうのでもない。デストロイやクラッシャーみたいな候補もあったが、ザ・ムービーが最強だなと思って。分かります？ この奥深さというか。負けても勝っても魅せる試合をした、と言われて、意味が結構深くて、渋いというか。定着していくうちに、ボクシングの世界を飛び越えたレベルのかっこよさが出てくる」と力説した。

「ザ・ムービー」の挑戦を受ける「ハマのタイソン」田中は、佐々木の早期ＫＯ決着発言に対し「そう簡単には倒せないと思っている。そこまで倒そう、倒そうとは狙わず、チャンスが来ればいこうかなと思う」と冷静に語った。アマチュアだった大学生時代に、すでにプロデビューしていた佐々木と初めてスパーリングを行い「アマにはいない独特な感じだった」という。

田中は昨年６月、佐々木がノーマンに挑んだ世界戦の前座で東洋太平洋同級王座決定戦に臨み、小畑武尊（ダッシュ東保）に４回ＴＫＯ勝ちを収め王座獲得。同１０月、坂井祥紀（横浜光）を６回ＴＫＯで下して初防衛に成功した。

プロ６戦目で、王者として世界挑戦も経験した佐々木の挑戦を受ける。「プロのキャリアは浅いが、アマで積み上げた技術で（経験の差を）埋めていければ。立ち位置は自分がチャンピオンだが、チャレンジャーのつもりで戦う」と静かに闘志を燃やしていた。

戦績は田中が５戦全勝（５ＫＯ）、佐々木が２０勝（１８ＫＯ）２敗１分け。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で独占生配信される。

全対戦カードは以下の通り。

▽世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ１２回戦

４団体統一王者・井上尚弥（大橋＝３２戦全勝２７ＫＯ）ｖｓＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ＝３２戦全勝２４ＫＯ）

▽スーパーバンタム級８回戦

前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋＝１１勝９ＫＯ１敗）ｖｓＷＢＡ世界スーパーバンタム級１５位・ワン・デカン（中国＝９勝３ＫＯ１敗）

▽ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦

王者・井上拓真（大橋＝２１勝５ＫＯ２敗）ｖｓ同級４位・井岡一翔（志成＝３２勝１７ＫＯ４敗１分け）

▽東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦

王者・田中空（大橋＝５戦全勝５ＫＯ）ｖｓ元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・佐々木尽（八王子中屋＝２０勝１８ＫＯ２敗１分け）

▽フェザー級１０回戦

阿部麗也（ＫＧ大和＝２８勝１０ＫＯ４敗２分け）ｖｓ下町俊貴（グリーンツダ＝２２勝１２ＫＯ１敗３分け）

▽東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ１０回戦

王者・ユン・ドクノ（韓国＝１０勝８ＫＯ２敗１分け）ｖｓ東洋太平洋同級３位・森脇唯人（ワールドＳ＝１勝１分け）

▽ＷＢＯアジアパシフィック・フライ級タイトルマッチ１０回戦

王者・富岡浩介（ＲＥ：ＢＯＯＴ＝１１勝８ＫＯ４敗）ｖｓ同級９位・田中将吾（大橋＝５戦全勝３ＫＯ）