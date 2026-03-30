元関脇豊ノ島、元小結臥牙丸らが３０日、都内で会見し、６月６日に元大相撲力士によるトーナメント戦「ヤメ力士超相撲」（アリーナ立川立飛）の開催を発表した。優勝賞金は１００万円。

大会は一度は土俵を退き、現在はタレントや実業家、指導者など別々の道を歩む「ヤメ力士」たちが、１日限りで土俵に戻ってくる相撲トーナメント。元大関の把瑠都、豊ノ島に加えて、臥牙丸、松鳳山、豊山、英乃海、旭大星、大翔鵬、東龍、大喜鵬が出場する。

元横綱若乃花の花田虎上氏が解説し、元ＮＨＫの刈屋富士雄アナウンサーが実況を務める。

会見した豊ノ島は「出ようと思った理由は、引退してから何度から相撲を見に行き、現役力士を見ていると輝いていてかっこいいなと。もう一回自分もあのときのように輝いてみたいという思いで出場を決めた」と説明。「立飛女子相撲のコーチもしているので、現役のときより絞りましたけど体を動かしてはいる。狙うは優勝一択」と意気込んだ。

現役時代は体重が２００キロを超えていたとされる臥牙丸は「今は１４５キロ」といい「懐かしい仲間とすごくうれしかったが、体のことを考えてできるか。膝のこと考えながらトレーニングは週１回心がけてます」と明かした。松鳳山は現在１０２キロで、千葉県内で焼肉店を経営しているが「お客さんに挑まれることがある」という。それを「容赦なくたたきのめしてるので」と笑い「今回は激しい相撲ではなく技で皆さんをひっくり返したい」と意気込んだ。