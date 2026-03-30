サッカー元日本代表で、タレントの丸山桂里奈さんが自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。

夫・本並健治さんが「死と隣り合わせになった経験をした」と、高齢ドライバーから追突される事故に遭遇していたことが明かしました。



【写真を見る】【 丸山桂里奈 】 夫・本並健治が「死と隣り合わせに」 駐車場で高齢ドライバーに追突される事故 「横っ面からフルスピードでバックで」 高齢ドライバーの免許返納も訴える





事故の原因は、高齢ドライバーが、駐車場でブレーキとアクセルを踏み間違えたこと。

車内にいたため大事には至りませんでしたが、丸山桂里奈さんは「（車から）降りてたら（夫・本並健治さんは）多分挟まれて死んでた」と当時を振り返っています。



本並さんが語ったところによると、インターの駐車場に車を止め、ご飯を食べに行こうと顔を上げた瞬間に「横っ面からフルスピードでバックで入ってきた」とのことです。







丸山さんはマネージャーから事故の報告を受け、破損した車の写真も送られてきたといいます。「バリンバリンになってて」と、そのすさまじい損傷ぶりを明かしました。

本並さんによれば、ぶつかる前に3台ほどを巻き添えにしていたとのことで、「（車から）降りてたら多分やばかった」と語っています。





丸山さんは「『軽自動車とかだったら、もう絶対死んでましたね』って（警察から本並さんは）言われた」とコメント。

更に、車が丈夫だったことに加え「ガラスも割れてるんだけど、ガラスが『バリン』って、例えば飛び散っちゃってたら、顔とかに傷とか多分できたじゃないですか。でもマジで強いから、ガラスがメリメリメリってなって、こう『蛇腹』みたいになって割れてないんだよね」と、ガラスが飛び散らずに蛇腹状に割れたことで、怪我が最小限に抑えられたと話しています。





この体験を受けて丸山さんは、「自分たちも気をつけなきゃだし、周りも気をつけてほしいし、みんながね。だって安全に運転できないとさ、怖いじゃん。」と語り、「子どもも乗せるし、気をつけないと」と運転への意識を新たにしています。







また、高齢ドライバーの免許返納についても「なるだけ早めに返納するのがやっぱり一番いい」との思いを口にしています。





【担当：芸能情報ステーション】