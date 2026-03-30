明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０５：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

０９：３０ 豪・豪中央銀行が金融政策会合の議事要旨公表

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１５：００ 英・経常収支

１５：４５ 仏・消費支出

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

１９：００ 日・外国為替介入実績

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

※日・閣議

※インド市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：インテＧ<192A>，ＹＥデジタル<2354>，スターマイカ<2975>，Ｔアルファ<3089>，クラウディア<3607>，ヤマシタＨＤ<9265>，日本プロセス<9651>

※海外企業決算発表：ナイキほか



出所：MINKABU PRESS