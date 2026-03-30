TWSが、5thミニアルバム『NO TRAGEDY』を4月27日午後6時にリリースする。

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TWSは、3月30日午前0時にHYBE LABELSのYouTubeチャンネルおよび『Weverse』にて、同アルバムのティザー映像を公開し、カムバックを告知。同映像は3月29日、ソウル松坡区のオリンピック公園チケットリンクライブアリーナ（旧ハンドボール競技場）で開催された『2026 TWS 2ND FANMEETING IN SEOUL』で先にサプライズ公開されていた。

映像は、TWSが息を切らして駆けつけ、ネオンサインが点滅する暗い空間で息を整えていたメンバーたちが、ふと後ろを振り返ると、画面にカムバックの日程と新アルバム名『NO TRAGEDY』の文字が浮かび上がるといったもの。『NO TRAGEDY』は、定められた運命に順応することなく、主体的に愛を完成させていくTWSの新たな物語を予告するアルバム名だ。

所属事務所のPLEDIS Entertainmentは、「初々しい少年時代を経て、ぐんと成長したTWSの新たな姿に期待してほしい」とコメントしている。

なお、同アルバムは予約を受付中。日本お届け日／一般店舗店着日は5月4日の予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）