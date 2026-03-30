韓国の現地時間21日に復帰公演を行った、7人組グループ・BTS。その最新アルバム『ARIRANG』（アリラン）が、アメリカの『ビルボード200』（4月4日付）で1位を獲得したことをレコード会社が発表しました。



発表によると、米国音楽専門メディアのビルボードが30日（アメリカ現地時間）、公式ホームページにチャート予告記事を掲載。同メディアは『“ARIRANG”は64万1,000アルバムユニットを記録し、チャートに初登場した。これは2014年12月にユニット集計が導入されて以来、グループのアルバムとして最高の週間成績である』と報じたということです。

また「このうち53万2,000枚が純粋なアルバム販売量（フィジカルおよびデジタル購入分）である。BTSはこの部門においても、グループのアルバムとして約10年ぶりの週間最多販売量を記録した。SEAユニット（ストリーミング回数を換算した販売量）は9万5,000ユニットで、彼らの歴代作品の中で最高の週間ストリーミング成績を収めた」とも説明。



この記録により『ビルボード200』では、2018年に韓国人アーティストとして初めて1位に輝いた『LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’』以降、通算7度目の1位獲得の快挙となったということです。

■各国のランキングで1位に

本作は英オフィシャルチャート『オフィシャルアルバムトップ100』（3月27日〜4月3日付）でも初登場1位を記録。ドイツの公式音楽チャート（Offizielle Deutsche Charts / 3月27日付）では、アルバムとシングルの両チャートでそれぞれ1位を獲得。同チャートの歴史上、この2部門を同時に制覇したグループは初めてということです。

また、タイトル曲『SWIM』は、Spotifyの『デイリートップソング・グローバル』にて、9日連続（3月20〜28日）で1位に。また、英『オフィシャルシングルトップ100』では2位に入り、グループ最高順位を更新したということです。